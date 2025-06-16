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    週二水氣增！西部晨起有雨 午後北部防豪雨

    週二西半部及外島地區，將有局部短暫陣雨或雷雨。示意圖。（資料照）

    週二西半部及外島地區，將有局部短暫陣雨或雷雨。示意圖。（資料照）

    2025/06/16 20:59

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕週二（17日）因西南風影響及水氣偏多，台灣西半部及澎湖、金門、馬祖地區，將有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部較大的雨勢；其他地區則為多雲。而午後各地易有短延時強降雨，並有局部大雨發生，尤其桃園以北、東北部地區，恐有局部豪雨發生的機率，外出記得攜帶雨具備用。

    中央氣象署預報，週二持續受西南風影響，且水氣偏多、天氣不穩定，西半部清晨起有局部陣雨甚至雷雨，其他地區雲量偏多，午後各地對流發展旺盛，易有短延時強降雨，並可能有局部大雨，桃園以北、東北部地區雨勢會最為明顯，恐有局部豪雨，且強降雨易伴隨雷擊及強陣風，下午外出請注意天氣變化，攜帶雨具備用。

    溫度方面，週二各地沒下雨時，仍會感受悶熱，高溫普遍為31至33度；低溫為26、27度。而離島因西南風影響，澎湖為多雲時陰短暫陣雨或雷雨，溫度為27至30度；金門為多雲時陰短暫陣雨或雷雨，溫度約26至30度；馬祖則為多雲短暫陣雨或雷雨，溫度是26至30度。

    至於未來幾天的天氣變化，天氣風險公司指出，週三開始太平洋高壓勢力又會稍微增強，環境風向將轉為東南至偏南風，東南部地區將有局部短暫陣雨；而中南部晨間的降雨則會明顯減少，不過各地的午後時段，仍要留意熱對流雷陣雨的影響。

    紫外線指數部分，週二基隆市、新北市、台北市、桃園市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣為「高量級」；其餘縣市均為「過量級」。

    空氣品質方面，週二因西南風影響，北部地區位於下風處，仍稍易累積污染物。竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級。

    週二各地高溫普遍為31至33度。（擷取自中央氣象署網站）

    週二各地高溫普遍為31至33度。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數部分，週二多為「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數部分，週二多為「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    空氣品質方面，週二北部污染物稍易累積。（擷取自環境部空氣品質監測網）

    空氣品質方面，週二北部污染物稍易累積。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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