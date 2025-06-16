台知園區計畫7/5聽證前說明會 邀4千人參與釐清徵收爭點

台灣知識經濟旗艦園區案聽證前說明會，預計說明計畫徵收事項、後續聽證程序，最重要的是希望釐清有關徵收的爭點。（記者廖雪茹攝）

2025/06/16 19:20

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府敲定7月5日上午10點，在縣府大禮堂召開台灣知識經濟旗艦園區案（簡稱台知園區，原璞玉計畫）聽證前說明會，預計通知土地所有權人及利害關係人等共4217人參與，說明計畫徵收事項、後續聽證程序，最重要的是希望釐清有關徵收的爭點。

縣府產業發展處表示，台知園區計畫的提出，源於為整合竹北、芎林、高鐵站區等的都市發展機能，形塑整體空間新風貌，行政院於2015年確認為國家重大建設計畫。內政部在2024年5月21日召開都委會第14次專案小組會議，因台知園區屬非都市計畫特定農業區變更，專案小組結論，依土地徵收條例規定，由目的事業主管機關的經濟部辦理聽證程序，完成聽證程序後送內政部都委會大會審議。

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竹縣府敲定7月5日上午10點，在縣府大禮堂召開台知園區聽證前說明會。產發處副處長姜禮仙表示，根據土徵條例第10條第3項：「特定農業區經行政院核定為重大建設須辦理徵收者，若有爭議，應依行政程序法舉行聽證。」將待聽證前說明會整理與收斂地主關注的徵收爭點後，再決定正式聽證會日期。

台知園區計畫由竹縣府提出逾20年，歷經多年都市計畫審議程序，期間也曾辦理多次調查及公開說明會。持反對開發的璞玉自救會等團體認為，台知計畫預計徵收400多公頃特定農業區，破壞優良農地、大規模搬遷客家農村聚落、嚴重衝擊大新竹氣候變遷調適能力及環境承載力，並質疑假園區真炒房等。

新竹縣政府敲定7月5日召開台知園區案聽證前說明會，預計通知土地所有權人及利害關係人等共4217人參與。（記者廖雪茹攝）

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