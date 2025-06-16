男友因教召太優秀被抓去狙擊部隊？ 網見對話直說女方「也太好騙」

女網友自述男友進教召就此失聯，還稱因「太優秀」被轉訓狙擊部隊，讓全網傻眼。教召示意圖。（資料照）

2025/06/16 22:48

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕有女網友在臉書社團《爆料公社》哀怨發文，表示男友因「太優秀」在教召期間考到第一名，竟被調去狙擊部隊訓練，接著人間蒸發毫無音訊。誇張離奇的說法引發網友熱議，不少人一看細節就搖頭直呼「也太好騙」。

據當事人描述 ，男方是85年次、離婚有子、從事攝影工作，5月中旬突然聲稱收到教召通知，還說是「14+5天特殊單位訓練」，要去台中海陸部隊，期間會幫軍方拍片。後續更謊稱拿到EMT2與高空作業乙級證照，接著因考試太認真、拿第一名，可能被轉調狙擊部隊練槍。女方越聽越不對勁，但對方此後就此音訊全無。

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大量網友湧入留言吐槽，「就是騙子啊，因為這男的已經被查出來是替代役」、「今年最好笑的笑話之一」，直言「根本不可能，我教召四次了還在那邊狙擊隊」、「EMT2要280小時訓練還得有EMT1才能報考，這也敢編」；或笑稱「噓…他是濁水溪1號特派員，國家（雞泌） 」、「練的是下面那一把槍」、「他是真的累了，在眾多女友間扛槍遊行」。

更有網友幽默預測後續劇情，「下次他就跟妳說他是間諜，表現太好被派去對岸，後來又考上FBI，最後徵召去外太空找外星人」，坦言「就是藉機消失在妳的人生裡啊」、「重點是，有沒有跟妳拿過錢？」或幽默化解表示，「去拍不可能的任務第10集了」。

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