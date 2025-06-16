彰化補校人力裁撤3分之2學校炸鍋 教育處改口：尚未定案

彰化縣有16所國小國中設補校教學，招生作業由各校單獨進行，未來一旦人力縮編，招生也會受影響。（記者張聰秋攝）

2025/06/16 19:34

〔記者張聰秋／彰化報導〕不是超人也不是機器人，怎麼可能一人包辦夜間輪值在內所有的工作？彰化縣政府教育處日前發出公文，預告從8月新學年起，縣內16所國中小補校行政人力將大砍，只留主任1人，其他人力將全數裁撤，引發學校反彈，甚至傳出可能停辦的最壞打算。消息曝光後引發熱議，教育處今急踩煞車改口強調只是在做意見調查，研議中尚未定案。

根據教育處給學校公文說明，未來只有開設3班（含）以上的學校能保留現有人力，其餘學校統統只留主任獨撐大局。學校一口氣少掉3分之2人力，主任得一肩扛下招生、行政、教務、夜間輪值，一人撐場，校方直言受不了。

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目前彰化有16間學校辦理補校，包括和美、鹿港、秀水等8所國中，以及忠孝、埔心、花壇等8所國小，全縣學生約400人，以外籍配偶與高齡長者為主。這項調整若強行上路，將衝擊15所學校運作。

學校也投訴列出三大隱憂，首先，補校大多在夜間上課，學生多為女性，若只剩1人輪值，安全問題堪憂；再來，招生期工作繁雜，減人力恐導致報名人數大減；最後，主任白天行政、晚上授課還要值班，長時間高壓勞動，恐造成過勞與人力流失。

對此，教育處回應指出，這是配合教育部將補校改制為進修部的政策方向，並根據行政院今年6月3日頒布的最新法令所做的因應規劃。不過目前仍在彙整各校意見，會一併參考其他縣市作法，再擬定最終方案。教育處強調，一切都還沒有拍板定案，後續會審慎研議，盼在教育品質、人力配置與政策接軌間取得平衡。

補校夜間上課，若只剩1人輪值，安全與過勞問題浮現。（記者張聰秋攝）

補校人力裁撤政策引發反彈，教育處強調仍在研議中，在教育品質、人力配置與政策接軌間取得平衡。（記者張聰秋攝）

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