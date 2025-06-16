台美德合力探究宇宙運作 全球頂尖物理研究中心落腳台大

由德國馬克斯普朗克學會（MPP）、美國普林斯頓高等研究院 （IAS）、台灣大學 （NTU） 三大機構推行成立「Max Planck–IAS–NTU粒子物理、宇宙學與幾何中心 （MPC），將落腳台大校園。（台大提供）

2025/06/16 18:57

〔記者楊綿傑／台北報導〕德國馬克斯普朗克學會（MPP）、美國普林斯頓高等研究院 （IAS） ，以及台灣大學 （NTU）等機構國際頂尖學者今宣布共同創立「Max Planck–IAS–NTU粒子物理、宇宙學與幾何中心 （MPC）」，將從粒子物理、宇宙學與幾何學跨領域探索宇宙的運作原理。台大指出，該中心今年7月起正式運作，將由台大梁次震宇宙學講座教授丹尼爾包曼 （Daniel Baumann）共同擔任中心主任。

台大指出，該中心的成立是為了在任意尺度下更完整理解宇宙的運作原理，3方初期合作計畫為期5年，另2位中心主任分別由MPP教授Johannes Henn、IAS自然科學學院Gopal Prasad講座教授Nima Arkani-Hamed共同擔任；副主任則由IAS教授Matias Zaldarriaga、MPP教授Bernd Sturmfels與台大物理系教授黃宇廷共同擔任。

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Johannes Henn表示，中心匯聚3個創始機構的深厚實力與研究潛能，成為理論物理領域的全球卓越中心與知識交流平台，也讓來自不同機構、跨領域的研究人員攜手合作，從量子場論中的新型數學架構，到基本粒子的交互作用，再到初始宇宙的物理，彙整不同領域而激盪出新突破。

丹尼爾包曼則指出，近代宇宙學最令人驚訝的發現之一，就是所謂的『熱大爆炸』並非時間的起點。那麼在它之前發生了什麼？又是什麼決定今日宇宙的初始條件？藉由匯聚粒子物理、宇宙學與幾何學的專家，盼能為這些關於宇宙起源與自然定律的深刻問題帶來全新理解。

台大校長陳文章提到，中心運作經費由校方與國科會共同支援，很榮幸能與全球2大基礎研究的機構合作，校方持續致力於促進台德美3地頂尖學者的國際合作，期待交流激盪出更多突破性的科研成果。

中心將集結世界級的研究人員、博士後學者與學生，也會納入觀測宇宙學與天文物理的專家，來補足理論研究上的進展，並招募各地優秀人才。重要的活動內容包括聚焦工作坊、國際會議、暑期學校及合作交流，促進跨領域、跨國界的學術激盪。

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