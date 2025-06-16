尷尬！竹縣寶山聯結車迴轉不當卡路中 寶新路二段交通中斷

新竹縣寶山鄉寶新路二段147巷附近，今天下午4點多有一輛聯結車疑因迴轉不當，整個車體橫向卡在路中間，無法動彈，造成交通完全中斷。（寶山鄉公所提供）

2025/06/16 18:48

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣寶山鄉寶新路二段147巷附近，今天下午4點多，有一輛聯結車疑因迴轉不當，整個車體橫向卡在路中間，無法動彈，造成交通完全中斷，請求吊車救援，迄晚間6點多仍在作業中，校車因無法通行，學生只得下車徒步走回家或請家人接回。

這起交通事故發生在今天下午約4點20分，聯結車司機表示，行經寶山鄉寶新路二段147巷附近，看到限高4米的涵洞，上方加裝了防撞的輔助角鋼，降低了高度，他擔心車輛無法通過，決定在此處調頭迴轉，卻因誤判角度，而造成「卡車」。

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寶新路為寶山村往來新城村村的主要幹道，也是通往國道3號茄苳交流道的聯絡道。由於整輛聯結車橫卡道路，無法動彈，只能請求吊車救援。

迄晚間6點多，出動2輛吊車、1輛怪手，目前正在拖吊作業中。往來的車輛見狀只能調頭改道，而學校交通車也因為無法通行，學生下車走回家或通知家人接回。

聯結車司機看到限高4米的涵洞，上方加裝了防撞的輔助角鋼，擔心車過不了調頭迴轉，卻因誤判角度而造成「卡車」。（寶山鄉公所提供）

一輛聯結車疑因迴轉不當，整個車體橫向卡在路中間，無法動彈。（寶山鄉公所提供）

涵洞上方加裝了防撞的輔助角鋼。（寶山鄉公所提供）

傍晚6點多，出動2輛吊車、1輛怪手，目前正在協助聯結車拖吊作業中。（寶山鄉公所提供）

傍晚6點多，出動2輛吊車、1輛怪手，目前正在協助聯結車拖吊作業中。（寶山鄉公所提供）

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