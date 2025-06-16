立委考察嘉義市社宅 最快明年中招租

嘉義市「博愛安居」社宅預計明年完工。（記者王善嬿攝）

2025/06/16 18:59

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市規劃興建6處社會住宅大樓，立法院內政委員會今實地考察，了解社宅工程進度，其中西區的「友忠好室」、「博愛安居」2案，預計明年上半年完工，完工後，最快明年中將由國家住宅與都市更新中心辦理招租。

立委王美惠今率領內政委員會，邀集內政部次長董建宏、國土管理署長吳欣修等官員，考察社宅內部如住戶空間配置、生活動線設計等情形。

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王美惠表示，社宅的設計兼顧住戶未來需求，如陽台採明管設計搭配管線示意圖，方便維修管理；冷氣、熱水器、廚具等設備配備完成，均導入地震監測系統，具備良好通風與採光，採全齡友善設計，包括防滑地坪、友善高度設施等，打造健康安全的居住空間。

王美惠說，西區「友忠好室」與「博愛安居」明年上半年竣工後，由國家住宅與都市更新中心辦理招租，民眾屆時可到住都中心、內政部、國土署等官網查詢。

嘉市目前規劃6處社宅，包含已動工的「友忠好室」工程進度54%、「博愛安居」41%，預計明年4、5月完工，另東區的「安寮好室」預計6月17日動土；此外，還有西區「玉康安居」265戶、「港坪好室」122戶、東區「日新安居」459戶正規劃中，未來6處社宅總戶數預計可達1337戶。

規劃中的「日新安居」因基地不臨道路，興建面臨挑戰，王美惠今協調內政部、國土署、住都中心、台灣自來水公司、嘉義市政府等單位，針對道路徵收、基礎設施進行討論，達成由各單位配合道路開闢計畫共識，確保此案能如期推動。

嘉義市規劃6處社宅，其中2案將於明年竣工，立委王美惠（左四）等人今實地考察進度。（記者王善嬿攝）

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