降雨熱區1圖看懂！全台週二午後雷陣雨 北台灣防雨彈突襲

2025/06/16 18:35

全台週二午後雷陣雨，出門記得帶傘。（資料照）

未來一週降雨趨勢。週二桃園以北、東北部可能有局部豪雨。（中央氣象署提供）

〔記者林志怡／台北報導〕梅雨季接近尾聲，中央氣象署指出，近期台灣周邊沒有鋒面系統出現，一週內也沒有熱帶系統發展跡象，各地高溫將維持在33至34度的水準，各地大致都維持多雲到晴且午後有短暫雷陣雨的天氣，但明日桃園以北、東北部地區可能有局部豪雨發生。

中央氣象署預報員黃恩鴻指出，明日台灣周邊吹西南風，各地水氣偏多，清晨西半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，並可能出現較大雨勢，其他地區多雲且午後有短暫雷陣雨，且因對流發展旺盛，有短延時強降雨，並可能有局部大雨發生，另桃園以北、東北部地區有局部豪雨發生機率。

黃恩鴻說，週三後受到高壓影響，其中週三至週五環境轉為東南風，各地多雲到晴，天氣穩定，東南部、恆春半島有局部短暫陣雨，午後西半部地區、宜花山區有局部短暫雷陣雨。

週六至下週一仍是類似的天氣，但環境轉為偏南風，午後中部以北地區與各地山區有局部短暫雷陣雨，清晨至上午中南部地區有零星短暫陣雨。

氣溫方面，黃恩鴻指出，未來一週氣溫變化不大，沒下雨時各地天氣悶熱，白天高溫可達33至34度，夜間清晨氣溫也維持在26至27度左右，東西部地區差異不大，且未來一週目前沒有熱帶系統發展訊號。

此外，黃恩鴻提到，目前梅雨季已經進入尾聲，近期雖有環境不穩定，但並沒有鋒面系統再出現，梅雨季已經算是結束了。

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