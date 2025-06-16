為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    降雨熱區1圖看懂！全台週二午後雷陣雨 北台灣防雨彈突襲

    2025/06/16 18:35
    全台週二午後雷陣雨，出門記得帶傘。（資料照）

    全台週二午後雷陣雨，出門記得帶傘。（資料照）

    未來一週降雨趨勢。週二桃園以北、東北部可能有局部豪雨。（中央氣象署提供）

    未來一週降雨趨勢。週二桃園以北、東北部可能有局部豪雨。（中央氣象署提供）

    〔記者林志怡／台北報導〕梅雨季接近尾聲，中央氣象署指出，近期台灣周邊沒有鋒面系統出現，一週內也沒有熱帶系統發展跡象，各地高溫將維持在33至34度的水準，各地大致都維持多雲到晴且午後有短暫雷陣雨的天氣，但明日桃園以北、東北部地區可能有局部豪雨發生。

    中央氣象署預報員黃恩鴻指出，明日台灣周邊吹西南風，各地水氣偏多，清晨西半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，並可能出現較大雨勢，其他地區多雲且午後有短暫雷陣雨，且因對流發展旺盛，有短延時強降雨，並可能有局部大雨發生，另桃園以北、東北部地區有局部豪雨發生機率。

    黃恩鴻說，週三後受到高壓影響，其中週三至週五環境轉為東南風，各地多雲到晴，天氣穩定，東南部、恆春半島有局部短暫陣雨，午後西半部地區、宜花山區有局部短暫雷陣雨。

    週六至下週一仍是類似的天氣，但環境轉為偏南風，午後中部以北地區與各地山區有局部短暫雷陣雨，清晨至上午中南部地區有零星短暫陣雨。

    氣溫方面，黃恩鴻指出，未來一週氣溫變化不大，沒下雨時各地天氣悶熱，白天高溫可達33至34度，夜間清晨氣溫也維持在26至27度左右，東西部地區差異不大，且未來一週目前沒有熱帶系統發展訊號。

    此外，黃恩鴻提到，目前梅雨季已經進入尾聲，近期雖有環境不穩定，但並沒有鋒面系統再出現，梅雨季已經算是結束了。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播