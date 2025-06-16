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    桃市八德區大成、福元非營利幼兒園動工 預計2027年上半年完工

    桃園市八德區大成及福元非營利幼兒園新建工程，16日舉行開工動土典禮。（工務局提供）

    桃園市八德區大成及福元非營利幼兒園新建工程，16日舉行開工動土典禮。（工務局提供）

    2025/06/16 17:20

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市八德區大成及福元非營利幼兒園新建工程，今（16）日舉行開工動土典禮，工程總經費約2億6982萬元，其中，教育部補助約7031萬元，其餘由桃市府負擔，開工動土典禮由市長張善政主持，工程預計2027年上半年完工，擴充在地學前教育量能。

    八德區人口成長快速，學區幼兒就學人數逐年攀升，教育資源及幼兒托育需求亦日益增加，為因應當地幼兒就學與教育品質，桃市府持續推動幼兒園新建計畫。

    工務局表示，福元非營利幼兒園位於八德區建興街，基地面積約2686平方公尺，為地上2層建築，設有2歲班活動室2間、3到5歲班活動室3間，可容納約104名幼兒，另規劃辦公室兼健康中心、遊戲室、教保室、廚房、電信總機室及儲藏室、電氣及消防泵浦室等，並設置入口接送區、戶外遊戲區，以及6輛汽車及17輛機車停放空間。

    大成非營利幼兒園則位於八德區廣福路，基地面積約2055平方公尺，為地上3層建築，規劃2歲班活動室2間、3至5歲班活動室4間，可容納約128名幼兒，園內設施包含辦公室兼健康中心、遊戲室、教保準備室、會議室、多功能活動室、多功能戶外活動平台、廚房與廁所，以及相關附屬空間等，另規劃戶外遊戲空間與家長接送區，並設置汽車及機車停放空間。

    福元非營利幼兒園位於八德區建興街，為地上2層建築，圖為模擬圖。（工務局提供）

    福元非營利幼兒園位於八德區建興街，為地上2層建築，圖為模擬圖。（工務局提供）

    大成非營利幼兒園位於八德區廣福路，為地上3層建築，圖為模擬圖。（工務局提供）

    大成非營利幼兒園位於八德區廣福路，為地上3層建築，圖為模擬圖。（工務局提供）

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