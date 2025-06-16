首屆《澎水傳說對決》校園電競賽 「沒錢命一條」奪冠

首屆《澎水傳說對決》校園電競賽，由「沒錢命一條」奪冠。（澎水提供）

2025/06/16 18:17

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕國立澎湖高級海事水產職業學校為鼓勵學生正向休閒、促進團隊合作與數位素養的提升，舉辦第1屆《澎水傳說對決》校園電競競賽初賽，吸引多隊同學踴躍報名。歷經一週的熱血對決後，於今（16）日進行最終決賽，正式揭曉前3名隊伍。

首屆校內電競賽以《傳說對決》為比賽項目，採取團隊5對5形式，透過戰術運用與即時合作展現電競競技魅力。

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最終由「沒錢命一條」隊脫穎而出奪下冠軍，隊員包括：輪一乙許元才、許岱瑋，漁一盧佳誠、許洧華，以及輪一甲黃勁華。亞軍為「航一熊大支」隊，由航一吳智傑、柯文元、胡宇閎、凌培鈞與胡宇軒組成；季軍則由「哈吉米」隊獲得，成員為航二吳承祐、張宥恩、夏宥鈞、才進源與林子恆。

榮獲冠軍的「沒錢命一條」將代表澎湖海事，前往嘉義城隍廟參加7月19日至20日舉行的《諸羅城隍中元盃電競公開邀請賽》，與來自全國的強勁隊伍一較高下。

澎湖海事表示，電競賽不僅是一場比拚操作技巧的比賽，更是學生學習溝通協調、應變思考與數位技能的重要舞台。未來學校將持續推動學生多元發展，鼓勵將興趣轉化為實踐力，厚植青年世代的競爭優勢。

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