德、法美少女當草屯商工學生 最愛逛夜市

海蒂（左）和葉琳娜（右）都非常喜歡飲料調製課程，自己調製的手搖飲都喝光光。（草屯商工提供）

2025/06/16 17:06

〔記者陳鳳麗／南投報導〕國立草屯商工這學年有來自德、法的美少女交換學生，就讀高二的是德國人海蒂，而小她一歲的法國人葉琳娜則就讀高一，不到1年就融入在地生活，每天搭公車上下學，還常常相偕逛夜市，感覺在南投生活很有趣，也大讚夜市好逛、好吃，兩人皆說以後有機會一定再來。

17歲的海蒂和16歲的葉琳娜，對台灣充滿好奇，去年9月飛來台灣，成為國立草屯商工的交換學生，各自到高二和高一入班上課，但不用上專業課程，會抽出來上跟台灣文化有關的工藝、美術或語言等課程，其他則跟班上同學一起參加戶外及校內社團活動。

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兩人都很喜歡飲料調製課程，學花式咖啡外，還有她們一直很好奇的手搖飲調製，每杯都說非常好喝。

海蒂和葉琳娜住在不同的接待家庭，且一個住草屯、一個住南投，兩人很快就學會搭公車上下學，且現在已經能用華語跟同學聊天。

海蒂和葉琳娜在南投草屯生活了兩個學期，頻頻稱讚生活很便利，逛夜市則是兩人的最愛，舉凡夜市的小吃、飲料，甚至遊戲攤位，她們都能如數家珍。如今一學年的課程即將結束，兩人離情依依，皆強調以後有機會一定會再回來。

草屯商工表示，前年開始有交換生到該校，第1年是日本的女高中生，這個學年增為兩人，海蒂和葉琳娜富有獨立冒險的精神，也有不同的國際觀，而下學年度會有5名交換生，學生已在期待新學年到來。

海蒂（左）和葉琳娜（右）秀她們的咖啡拉花成品。（草屯商工提供）

葉琳娜（左）和海蒂（右）學寫斗方、春聯。（草屯商工提供）

海蒂也會參加戶外活動，學喝茶、郊遊健行。（草屯商工提供）

葉琳娜（左5）的爸媽和姊姊上週到台灣，將跟葉琳娜環台旅行，他們先到學校跟師長同學致謝。（草屯商工提供）

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