桃市八德義勇街人行空間調整反限縮 挨批「人本不敵車本」

八德區義勇街人行空間近期進行調整工程，結果卻是人行空間遭到壓縮，引發行人族群不滿。（讀者提供）

2025/06/16 17:18

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市八德區義勇街人行空間近期進行調整工程，結果卻是人行空間遭到壓縮，從1.5米變成1.2米寬，引發行人族群不滿批「背離人本交通原則」；八德區公所回應，主要是公車轉彎及機慢車經常壓到人行空間，因此將人行空間往路肩水溝退縮，寬度仍符合標線型人行道規範，後續研擬加設護欄，保護行人安全。

台灣因交通混亂、人車爭道被封「行人地獄」，近年各縣市政府以人本交通重塑道路規劃，八德區義勇街靠近介壽路口的人行空間，近期進行調整工程，包含水溝蓋鋪面更新，卻被質疑是反其道而行，也在地方社群引發討論，有民眾陳情指出，義勇街原本劃設寬敞的人行空間，施工後原本的人行道寬度縮減，變成車道增寬、方便車輛通行，行人幾乎無安全緩衝空間，對孩童、長者及輪椅族群極為不利，這樣的設計根本背離市府推動的人本交通原則。

請繼續往下閱讀...

另有民眾指出，今年4月30日八德區公所外才發生休旅車衝撞行人造成1死3重傷事故，已經有過教訓，市府不該重蹈覆轍，口頭上說重視行人安全，工程卻不斷壓縮人行空間，「不應又要等到有人受傷甚至喪命，才要補強設計」。

八德區公所強調，此次工程並非車本重於人本考量，主要是地方反應公車從介壽路轉進義勇街時，輪胎都會壓到人行空間，且機慢車也經常越界，經會勘發現確實有影響行人安全之虞，因此將外側水溝鋪面更新，從格狀改為平面，同時將人行空間往水溝退，人行空間從原本的1.5米變成1.2米，但仍符合標線型人行道寬度規範。

八德區公所表示，標線型人行道不似一般人行道，與車道之間沒有阻擋，為避免車輛影響行人，因此進行人行空間調整，後續研擬加設護欄，保護行人安全。

八德區義勇街人行空間近期進行調整工程，結果卻是人行空間遭到壓縮，引發行人族群不滿。（讀者提供）

八德區義勇街人行空間近期進行調整工程，結果卻是人行空間遭到壓縮，引發行人族群不滿。（讀者提供）

八德區義勇街人行空間近期進行調整工程，結果卻是人行空間遭到壓縮，引發行人族群不滿。（讀者提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法