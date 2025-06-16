世界海龜日澎湖野放10隻海龜 管碧玲跨海主持

澎湖縣大義宮圈養海龜，裝設衛星通報器脫落，再度野放大海。（記者劉禹慶攝）

2025/06/16 16:55

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今（16）日是世界海龜日，澎湖縣政府農漁局在馬公市嵵裡沙灘野放今年救護收容的10隻海龜，海洋委員會主委管碧玲、海保署長陸曉筠及澎湖縣長陳光復等人，都到場野放，並邀請大義宮、嵵裡國小及澎南國中師生約100人共同參與，同時對學生進行海洋保育類野生動物教育宣導。

這10隻海龜是先前望安救傷或天氣、健康條件不佳等因素擱淺於岸際，經熱心民眾及岸巡人員通報縣府，由農漁局及海保署保育站協助運送至澎湖漁業生物研究中心內救傷收容。

請繼續往下閱讀...

農漁局指出，在澎湖漁業生物研究中心以及專業獸醫師的照料下，經不斷地觀察及野訓生存能力，目前10隻海龜在活動狀況上均為良好及正常；食慾情況佳；體表傷口已癒合；經評估符合專家學者要求野放標準。

其中1隻是之前大義宮所野放的綠蠵龜，這隻綠蠵龜是去年在興仁水庫擱淺被熱心民眾通報，在岸巡、海保署保育站及農漁局的互助下，將該龜送往水試所進行救護觀察，綠蠵龜在人員細心照料下，活動力及食慾恢復良好，因此農漁局藉著這世界海龜日，讓大義宮的綠蠵龜與其他小龜一同攜手重返大海的懷抱。

針對澎湖七美棘冠海星大爆發，管碧玲表示，已成立專責機構負責，另外台灣海龜救護，已在綠島設立友善路燈，同時太平島已有3萬隻海龜，成為世界海龜研究重鎮，7月1日希望海保法能正式通過立法程序；陸曉筠署長則表示，七美棘冠海星一經通報，就採取隨見隨捉政策，並密切觀察未來發展趨勢。

海委會主委管碧玲與小朋友們，一同野放海龜。（記者劉禹慶攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法