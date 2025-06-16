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    桃園污水下水道工程挖損管線 新北3區6.4萬戶6/17停水23小時

    北市林口區、泰山區與五股區部分區域將於17日上午9點起至18日早上8點停水，時間共23小時。供水站及水車示意圖。（新北水利局提供）

    北市林口區、泰山區與五股區部分區域將於17日上午9點起至18日早上8點停水，時間共23小時。供水站及水車示意圖。（新北水利局提供）

    2025/06/16 16:36

    〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市水利局表示，桃園市八德區思源街1200mm自來水管於日前受污水下水道工程施工挖損，該管線是桃園大湳給水廠送桃園龜山及新北林口地區的重要管線，自來水公司將於明天（17日）搶修，新北市林口區、泰山區與五股區部分區域將停水，17日上午9點起至18日早上8點共23小時，停水戶數共6萬4439戶（直供戶2527戶），請民眾儲水。

    水利局表示，林口區全區、泰山區大科里（南林路、大科路、大科一路、錢厝坑、自強路）、同榮里（黎明路、犁頭窠）、黎明里（黎明路、泰林路3段、大科一路）、五股區福德里（登林路83號至91-10號及112號至114-6號、登林路單號（93~107號）、登林路雙號（116~134-3號）、德音里（外寮路），將於17日上午9點起至18日早上8點停水，時間共23小時。

    水利局指出，將在林口區麗園一街6巷口（林口國宅郵局）、林口路237號（竹林路及林口路口）、民權路165號（湖南市民活動中心）；泰山區大科路300號（大科里民活動中心）、泰林路3段22號（黎明技術學院）、五股區登林路81號（新加坡花園城堡）設立臨時供水站。

    水利局說，將督促台水公司儘速完工復水，也設置6處臨時供水站及水車隨時待命，停水期間，如有需要可至臨時供水站取水或聯繫台水公司協助送水。

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