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    首頁　>　生活

    屏東鹽埔漁港海灘遭倒大量廢棄物 今移除

    鹽埔漁港旁的沙灘被丟了不少廢棄物，如同一座小山。（民眾提供）

    鹽埔漁港旁的沙灘被丟了不少廢棄物，如同一座小山。（民眾提供）

    2025/06/16 17:03

    〔記者葉永騫／屏東報導〕新園鄉鹽埔漁港旁的海灘，3個月前遭人丟棄大量的廢棄物堆高如同垃圾山，由於遲未清理引發地方關切，屏東縣環保局表示，全案檢察官已進行追查，經請示已同意移置，第七河川分署表明今天將會移除完成。

    新園鄉鹽埔漁港旁的海灘，在今年3月時遭到大卡車載運大量拆屋後的廢棄物到海灘丟棄，由於數量龐大堆如一座小山，引起地方民眾關心報請縣府環保局追查，環保局與第七河川分署合作，從廢棄物中尋找相關的蛛絲馬跡並且報請屏東地檢署及警方進行追查，已鎖定特定的車輛，近日將傳喚到案說明，但為了保存證據，垃圾小山都維持現狀未清理，造成一部分民眾誤解，也來丟垃圾，讓附近居民相當頭痛及關切，不斷的向環保局反映，深怕大雨及大浪侵襲，將造成垃圾流入海口污染海洋。

    環保局說明，垃圾山未清理是因為檢方要求保存證據，在調查告一段落後，檢察官已同意進行移置的動作，因此第七河川分署今天開始進行移置的工作，將廢棄物垃圾山移置到九如保管場，等檢警逮到嫌犯後再行處理。

    大量的廢棄物被丟在海灘上。（民眾提供）

    大量的廢棄物被丟在海灘上。（民眾提供）

    廢棄物今天全數清除完畢，還給地方乾淨的環境。（環保局提供）

    廢棄物今天全數清除完畢，還給地方乾淨的環境。（環保局提供）

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