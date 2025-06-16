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    感動！2對6旬夫婦穿婚紗走紅毯 讓張麗善羨慕說「這句話」

    雲林家扶中心為2對6旬夫婦圓夢，讓他們穿婚紗、走紅毯、切蛋糕，場面感動在場眾人。（記者李文德攝）

    雲林家扶中心為2對6旬夫婦圓夢，讓他們穿婚紗、走紅毯、切蛋糕，場面感動在場眾人。（記者李文德攝）

    2025/06/16 16:54

    〔記者李文德／雲林報導〕圓了夢想，雲林家扶中心今（16）日在虎尾堀頭落羽松秘境，為兩對6旬夫婦穿上婚紗、走紅毯，場面溫馨。兩夫妻感動地說「人生願望達成」，彼此相吻見證40多年愛情。連在場見證的雲林縣長張麗善直言感人，更說「結婚不到40年，好像這個畫面（指接吻）已沒有（指接吻）」，大感羨慕。

    此次「結婚典禮」由家扶主委陳燦勳、副主委李萬吉擔任主婚人，雲林縣長張麗善擔任證婚人，首先由68歲林連興與63歲蘇美玲先步入紅毯，再由66歲吳永宗及64歲吳秀准接續登場，在場見證的民眾，為結縭超過45年的兩對佳偶喝采，更有人說「感動到快哭了」。

    吳永宗表示，兩人在台北工作，因友人關係而相識。交往一年左右，因家人離世，兩人趕在百日內完婚，加上當時家境不好，所以並沒有拍結婚照留下紀念，老婆也從未穿過婚紗，一直成為夫妻倆心中擱置的夢想，心想只要比較悠閒時再帶太太圓夢，想不到工作忙碌，經過47年才帶她圓夢，看到她開心且滿足的笑容，一切值得；吳秀准開心地說，可以成為美麗的新娘，令人感到欣喜。

    「前一晚開心到睡不著覺」蘇美玲說，與丈夫於1980年結婚，當時雖到照相館拍攝結婚照，但當時妝髮簡單，照片洗出來才發現兩頰腮紅化得太濃覺得很醜，當時丈夫也承諾會再重拍一次，過了45年，丈夫因罹患胰臟癌，為不讓他有人生遺憾，因此披上婚紗、穿上西裝一起走紅毯，希望將記憶永久保存。

    陳燦勳指出，服務縣內近千戶的弱勢家庭，祖父母均在約有97戶，經訪視發現有57戶阿公阿嬤結婚時未能穿上婚紗拍照，此次行動盼讓他們圓夢，更有賴喜餅、婚紗業者大力贊助，讓活動圓滿。未來若有機會將持續讓阿公阿嬤圓夢。

    張麗善表示，2對佳偶從走上紅毯、相吻，可看見超過45年堅定的愛情，這一吻迷煞很多人，「都覺得我們結婚不到40年，好像這個畫面已經沒有了」。

    雲林家扶中心為2對6旬夫婦圓夢，讓他們穿婚紗、走紅毯、切蛋糕，場面感動在場眾人。（記者李文德攝）

    雲林家扶中心為2對6旬夫婦圓夢，讓他們穿婚紗、走紅毯、切蛋糕，場面感動在場眾人。（記者李文德攝）

    雲林家扶中心為2對6旬夫婦圓夢，讓他們穿婚紗、走紅毯、切蛋糕，場面感動在場眾人。（記者李文德攝）

    雲林家扶中心為2對6旬夫婦圓夢，讓他們穿婚紗、走紅毯、切蛋糕，場面感動在場眾人。（記者李文德攝）

    雲林家扶中心為2對6旬夫婦圓夢，讓他們穿婚紗、走紅毯、切蛋糕，場面感動在場眾人。（記者李文德攝）

    雲林家扶中心為2對6旬夫婦圓夢，讓他們穿婚紗、走紅毯、切蛋糕，場面感動在場眾人。（記者李文德攝）

    雲林家扶中心為2對6旬夫婦圓夢，讓他們穿婚紗、走紅毯、切蛋糕，場面感動在場眾人。（記者李文德攝）

    雲林家扶中心為2對6旬夫婦圓夢，讓他們穿婚紗、走紅毯、切蛋糕，場面感動在場眾人。（記者李文德攝）

    雲林家扶中心為2對6旬夫婦圓夢，讓他們穿婚紗、走紅毯、切蛋糕，場面感動在場眾人。（記者李文德攝）

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