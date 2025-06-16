TAICA邁入第2年 大學端建議：開設不同程度、領域課程

政大教務長林啓屏（左）、成大教務長沈聖智（中）、輔大教務長蔡宗佑（右）分享對TAICA的建議。（記者楊綿傑攝）

2025/06/16 16:19

〔記者楊綿傑／台北報導〕為因應AI科技發展，教育部成立「台灣大專院校人工智慧學程聯盟」（TAICA），結合全台55所大學校院開設AI課程，即將進入第2年課程，大學教務長建議，應鼓勵教師多開課，並設計符合不同程度、不同專業領域的課程內容，讓學生有更多種選擇。

根據教育部資料，TAICA於113學年度第2學期開設6門課程，分別為機率與統計、AI倫理、機器導航、生成式AI導論、文字與圖像生成、深度學習6門，計有4920人次選修。新學年度預計開設10門課程，包含新增5門、續開5門，計有5000個修課名額，持續鼓勵學生學習AI專業與實作知識。

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談及TAICA課程現況，政大教務長林啓屏提到，政大在跨域學習的制度較自由具彈性，更能顯現學生修習的內在動機，113學年度共有超過300人修習，校方透過提供教學助理，協助學生適應課程內容，有困難都會輔導。

輔大教務長蔡宗佑表示，113學年度第2學期加入聯盟後，有109人修課，其中會有因不同領域辛苦的地方，校方有協助找相關領域如資工、資管、統計等教師協助完成課程，整體修習完成度高。

成大教務長沈聖智說，113學年度開了11門課，有390人次修習，同學反應還不錯。目前在整個制度上設計算完整，有主導性課程、衛星課程，讓各校老師可以按照自己學校學生的程度去做不同的輔導，讓大家都學得到。

不過林啓屏坦言，TAICA目前很多課程都開在研究所，全英文授課，難度相對較高，從學生的回饋可以了解到，作業多、難度高，學習上確實有相當的壓力，應該考慮如何去設計出更能夠符合學士班學生能力的課程。

蔡宗佑認為，課程可分不同等級，且能有不同專業領域選項，如自身是食品科學專業，透過學習AI，未來可以直接應用在食品生產自動化、工廠管理等各種面向，會讓AI課程發揮一加一大於二的效果。

沈聖智建議，每個學校都有其發展特色，應該持續鼓勵各校與AI的教師多多開課，給不同需求面向、不同程度的學生都有機會修習，且也不要過度苛責有多少人退選、停修，對學生可採取更開放的態度，能修就繼續修下去，若遇到某種困難程度無法負荷也可以停修。

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