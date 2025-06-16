為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    冬山河親水公園升級改版 將推出露天泡湯池與湯屋

    冬山河親水公園活化升級，其中的「蘭陽溫泉浴建置計畫」，將在8月開工，圖為露天泡湯池完工後的模擬圖。。（宜蘭縣政府提供）

    冬山河親水公園活化升級，其中的「蘭陽溫泉浴建置計畫」，將在8月開工，圖為露天泡湯池完工後的模擬圖。。（宜蘭縣政府提供）

    2025/06/16 16:02

    〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣政府推動冬山河親水公園活化升級，其中的「蘭陽溫泉浴建置計畫」原定6月開工，但為免干擾與影響童玩節舉辦，縣府決定延至8月童玩節結束後再開工，將以蘭浴之海、蘭浴之山為概念，融入宜蘭山、海特色建置露天泡湯池與個人湯屋等，預計116年2月完工。

    縣府工旅處表示，冬山河親水公園在110年7月完成溫泉資源探勘，並於113年1月獲交通部核定繼礁溪、蘇澳及員山後之，宜蘭縣第4處溫泉區，縣府並結合親水公園、傳藝中心、生態綠舟等三大園區，結合逾150家業者，提出「冬山河流域觀光產業大聯盟遊憩廊帶亮點營造計畫」，向中央爭取到2.51億元經費，希望打造最具經濟效益的觀光廊帶，讓冬山河觀光大升級。

    在整個計畫中，最重要也是地方最期待的就是「蘭陽溫泉浴建置計畫」；縣府表示，蘭陽溫泉浴建置計畫共分兩期工程推動，第一期計畫經費1億680萬元，將設置露天泡湯設施及周邊服務、景觀設施等，二期工程為個人湯屋及煮蛋池、泡腳池等設施建置，經費3920萬元，兩期工程都已決標，原訂六月就要開工，兩期的工程都預定

    116年2月完工。

    「蘭陽溫泉浴建置計畫」以蘭陽之海、蘭陽之山為兩大主軸概念，融入宜蘭的山海景地色；第一期的露天泡湯池為「蘭浴之海」，以東北海岸地景及龜山島為主要概念，創造多樣的溫泉的空間。

    第二期為「蘭浴之山」，以太平山大樹、噶瑪蘭人精神象徵的大葉山欖種子、五結養鴨文化意象等地方文化特色，納入到湯屋及泡腳煮蛋區設計。兩期工程完成後，整個園區包括大眾溫泉池、個人湯屋、泡腳池及煮蛋區，可同時容納約200人使用。

    除了溫泉設施建置，縣府也要將紅龍艇庫2樓重新規劃整修，改作為童玩主題餐廳，1樓還是作為龍舟艇庫；另，知名景點水火同源的碼頭也將納入改善，同時結合業者辦理軟體行銷計畫。

    縣府統計，親水公園、傳藝中心、生態綠舟等三大園區年遊客總合約180萬人次，占宜蘭縣觀光遊憩區遊客總人次的40%，但觀光人潮多集中在春、夏季，尤其是親水公園，除了童玩節舉辦的2個月期間，其他季節乏人問津，希望藉由此項計畫加以升級活化。

    冬山河親水公園是宜蘭縣重要景點，縣府將辦理活化升級。（資料照）

    冬山河親水公園是宜蘭縣重要景點，縣府將辦理活化升級。（資料照）

    冬山河親水公園是宜縣第4處溫泉區，圖為園區內的溫泉鑽探井。（資料照）

    冬山河親水公園是宜縣第4處溫泉區，圖為園區內的溫泉鑽探井。（資料照）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播