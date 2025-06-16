冬山河親水公園升級改版 將推出露天泡湯池與湯屋

冬山河親水公園活化升級，其中的「蘭陽溫泉浴建置計畫」，將在8月開工，圖為露天泡湯池完工後的模擬圖。。（宜蘭縣政府提供）

2025/06/16 16:02

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣政府推動冬山河親水公園活化升級，其中的「蘭陽溫泉浴建置計畫」原定6月開工，但為免干擾與影響童玩節舉辦，縣府決定延至8月童玩節結束後再開工，將以蘭浴之海、蘭浴之山為概念，融入宜蘭山、海特色建置露天泡湯池與個人湯屋等，預計116年2月完工。

縣府工旅處表示，冬山河親水公園在110年7月完成溫泉資源探勘，並於113年1月獲交通部核定繼礁溪、蘇澳及員山後之，宜蘭縣第4處溫泉區，縣府並結合親水公園、傳藝中心、生態綠舟等三大園區，結合逾150家業者，提出「冬山河流域觀光產業大聯盟遊憩廊帶亮點營造計畫」，向中央爭取到2.51億元經費，希望打造最具經濟效益的觀光廊帶，讓冬山河觀光大升級。

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在整個計畫中，最重要也是地方最期待的就是「蘭陽溫泉浴建置計畫」；縣府表示，蘭陽溫泉浴建置計畫共分兩期工程推動，第一期計畫經費1億680萬元，將設置露天泡湯設施及周邊服務、景觀設施等，二期工程為個人湯屋及煮蛋池、泡腳池等設施建置，經費3920萬元，兩期工程都已決標，原訂六月就要開工，兩期的工程都預定

116年2月完工。

「蘭陽溫泉浴建置計畫」以蘭陽之海、蘭陽之山為兩大主軸概念，融入宜蘭的山海景地色；第一期的露天泡湯池為「蘭浴之海」，以東北海岸地景及龜山島為主要概念，創造多樣的溫泉的空間。

第二期為「蘭浴之山」，以太平山大樹、噶瑪蘭人精神象徵的大葉山欖種子、五結養鴨文化意象等地方文化特色，納入到湯屋及泡腳煮蛋區設計。兩期工程完成後，整個園區包括大眾溫泉池、個人湯屋、泡腳池及煮蛋區，可同時容納約200人使用。

除了溫泉設施建置，縣府也要將紅龍艇庫2樓重新規劃整修，改作為童玩主題餐廳，1樓還是作為龍舟艇庫；另，知名景點水火同源的碼頭也將納入改善，同時結合業者辦理軟體行銷計畫。

縣府統計，親水公園、傳藝中心、生態綠舟等三大園區年遊客總合約180萬人次，占宜蘭縣觀光遊憩區遊客總人次的40%，但觀光人潮多集中在春、夏季，尤其是親水公園，除了童玩節舉辦的2個月期間，其他季節乏人問津，希望藉由此項計畫加以升級活化。

冬山河親水公園是宜蘭縣重要景點，縣府將辦理活化升級。（資料照）

冬山河親水公園是宜縣第4處溫泉區，圖為園區內的溫泉鑽探井。（資料照）

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