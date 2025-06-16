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    屏東鹽琉超夏泡泡趴來了 新園海洋航運園區盛大舉辦

    2025鹽琉開趴新園海洋航運園區。（屏東縣政府提供）

    2025鹽琉開趴新園海洋航運園區。（屏東縣政府提供）

    2025/06/16 16:02

    〔記者葉永騫／屏東報導〕「2025鹽琉開趴」系列活動，將於6月21至22日兩天新園海洋航運園區，推出夏季場「超夏泡泡趴」，這次活動攜手邊緣人打造波光琉浪市集、日落甜點散策所、兒童戲水池、泡泡魔術師互動體驗、現場還有「園仔站長」貓咪氣球模型以及公仔等你來合照打卡領限量好禮，白天好逛好拍，晚上則有重量級卡司接力開唱，一起瘋泡泡開趴。

    屏東縣府交通旅遊處表示，本次活動現場超過百攤市集，集結文創、甜點、飲品、在地美食與手作品牌，現場還有鹽琉限定的貓咪船長遇見泥-冰淇淋香蕉船DIY與烙印園仔紅豆餅，讓遊客伴隨夕陽美景，享受超chill的碼頭風情，滅火器、許富凱、吳汶芳等人輪番開唱，炒熱全場氣氛。

    本次活動更推出限時加碼抽獎活動，自6月21日起至9月19日止，凡搭乘鹽琉線來回小琉球之旅客，憑有效票證於新園海洋航運園區旅服中心兌換抽獎券，即可參加小琉球來回船票抽獎活動，活動兩天到場參與活動之民眾，打卡並分享貼文，到活動服務台兌換抽獎券，將抽出50位幸運得主，贈送小琉球來回船票或精美禮包，詳細活動內容可上官網查詢。

    超夏泡泡趴在新園海洋航運園區盛大舉辦（屏東縣政府提供）

    超夏泡泡趴在新園海洋航運園區盛大舉辦（屏東縣政府提供）

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