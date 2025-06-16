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    3層樓高金爐煙囪遭投訴冒煙散臭 環保局稽查揭曉、宮廟這樣說

    彰化市區一家宮廟設有約3層樓的金爐煙囪，焚燒時白煙直竄，引發鄰近住戶關切。（民眾提供）

    彰化市區一家宮廟設有約3層樓的金爐煙囪，焚燒時白煙直竄，引發鄰近住戶關切。（民眾提供）

    2025/06/16 16:10

    〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣政府附近、彰化市公園路上一家宮廟的金爐煙囪，高度約3層樓、10多公尺，遭當地居民投訴冒出濃煙並散發異味，質疑有空污疑慮。彰化縣環保局今天（16日）派員前往稽查，並未發現燃燒金紙造成空污。廟方則表示，使用的是經水洗處理、且定期清洗水洗塔的環保金爐，排放為無味無臭的水蒸氣，強調重視信眾健康與環境維護，排放符合環保規範。

    該宮廟香火鼎盛，環保金爐使用已逾10年。廟方指出，一直重視環保，煙囪也曾加高，為提升水洗效果，原本2顆馬達也增設為3顆，加強水洗處理，且水洗塔定期清潔保養。此外，也有配合紙錢集中焚燒的環保政策。不過，廟內供奉多位神明，其中地藏王菩薩為主神之一，紙錢需即時燒給無形眾生或陰間好兄弟使用，因此仍須就近以環保金爐焚燒，廟方強調已盡力兼顧環保與信仰需求。

    環保局表示，今天上午派員前往現場稽查，並未發現燃燒金紙產生空污（如粒狀污染物）情形。當場也向廟方管理人員宣導環保法令，請配合金紙減量或由環保局協助集中焚燒，以共同維護空氣品質。

    居住在該宮廟附近的居民投訴指出，該廟焚燒金紙量大，焚燒後濃煙從高煙囪直竄而出，不僅可見濃煙，也能聞到氣味，已向環保局與民代陳情，里長也表示會協助溝通，但狀況未見改善，影響生活品質，盼廟方設法改善。

    從高處可見白煙從煙囪冒出，住戶質疑氣味、懷疑產生空污。（民眾提供）

    從高處可見白煙從煙囪冒出，住戶質疑氣味、懷疑產生空污。（民眾提供）

    彰化縣環保局今派員到宮廟稽查，未發現燃燒金紙有空污疑慮。（環保局提供）

    彰化縣環保局今派員到宮廟稽查，未發現燃燒金紙有空污疑慮。（環保局提供）

    環保局向廟方宣導相關環保法規與減燒措施。（環保局提供）

    環保局向廟方宣導相關環保法規與減燒措施。（環保局提供）

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