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    踩雷！ 加拿大OSSD線上文憑未獲名校承認 50餘所高中疑被仲介詐騙

    加拿大卓越國際學院簽署與雙北教育局和多所學校簽署備忘錄（MOU），導入安大略省高中文憑（OSSD），竟被民眾踢爆為騙局一場。（資料照）

    加拿大卓越國際學院簽署與雙北教育局和多所學校簽署備忘錄（MOU），導入安大略省高中文憑（OSSD），竟被民眾踢爆為騙局一場。（資料照）

    2025/06/16 15:47

    〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市教育局近日與加拿大卓越國際學院簽署備忘錄（MOU），導入安大略省高中文憑（OSSD），完成學分後取得文憑，可申請安大略省的多倫多大學、滑鐵盧大學等校，卻被民眾踢爆，OSSD學位未得到香港大學、愛丁堡大學、澳洲國立大學、澳洲雪梨大學等名校承認，販售OSSD學位簡直是黑心仲介的詐騙手法。 對此，新北教育局仍在查證中，尚未有相關回應。

    民眾向自由時報投訴，台灣黑心仲介騙賣加拿大線上高中學位，導致台灣上百位高中生受騙，安大略省高中文憑（OSSD）已成為美、英、澳、港等名校的黑名單，其中澳洲雪梨大學更將布萊斯線上高中（Blyth Academy Online）列為不認可學校。

    民眾指出，台北延平高中、國立師大附中、新北光仁高中、桃園武陵高中等50餘所學校與布萊斯線上高中合作，由仲介人士作為教務長，讓學生與家長誤信不實資訊，不僅肥了仲介機構，更讓學生權益受損。他透露，在中國只要台幣10多萬可買到OSSD學位，估計仲介可在每位學生賺取30萬以上，只要在百度、小紅書或抖音等平台輸入「OSSD爆雷」、「大量OSSD不被名校認可」可找出數以千計文章。

    民眾說，布萊斯線上高中只有6門課成績單，部分台灣學生只需用台灣高中成績加英文能力達標，即可錄取國外大學，卻製造完成OSSD後錄取的假相，當學生真的申請國外學校被拒時，時間與金錢的損失早難已挽回。

    民眾建議，主管機關應完整說明OSSD線上高中全球名校不認可的訊息，不讓無良仲介繼續欺騙學生。

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