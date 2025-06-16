女力崛起 高雄女性建築師開業占比已逾28％

去年高雄女性建築師開業占比已達28.57%，圖為潘怡如建築師。（圖由工務局提供）

2025/06/16 16:08

〔記者葛祐豪／高雄報導〕女力崛起！建築師行業以往男性遠高於女性，高雄市工務局今天（16日）公布，去年高雄女性建築師開業占比已達28.57%，反映女性建築師投入執業市場的成長趨勢。

曾獲普立茲克建築獎知名女性建築師Zaha Hadid（札哈．哈蒂），於2016年揭示建築業多數程度仍為男性主導，但在推動性別平等政策及全球開放建築學領域研究與探索下，愈來愈多女性投入建築業。

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高雄市工務局指出，去年全國建築師考試報考人數約4560人，女性約占37.65%，較10年前提升近8個百分點。而及格人數中，女性約占38.89%，較104年成長近15個百分點，值得注意的是，自108年起，女性及格率均高於男性，去年女性及格率約為7.75%，男性約為7.17%。

工務局統計，女性於建築師考試與開業登記參與比例逐年提升，去年高雄市女性建築師開業占比約28.57%，反映女性建築師投入執業市場的成長趨勢。

以高雄市開業登記建築師年齡與學歷分布來看，截至去年底，女性建築師平均年齡約49歲，較男性平均年齡低約10歲，且女性具有碩士學歷者，占比明顯高於男性，呈現年輕、高學歷特徵，尤其在「39歲以下」組別中，女性占比已達20.69%，顯示年輕世代建築師中，性別平衡正逐步改善。

本身也是建築師的高雄市工務局長楊欽富認為，女性於細節設計美感與同理心方面，在建築設計規劃中的細緻工作具有優勢，雖然目前開業建築師仍以男性為多，但女性在建築設計中對於兒童、家庭、無障礙等使用面向，有更多實際經驗與觀察，致力於女性視角，與環境共生，帶來更貼近民眾需求的設計思維。

女性建築師於細節設計美感與同理心方面，具有優勢，圖為林培倫建築師。（圖由工務局提供）

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