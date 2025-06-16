批竹市府騙很大 議員稱自由車場改善跑道慘不忍睹

批新竹市府騙很大，市議員林彥甫痛批市府進行自由車場改善工程，但改善後的跑道慘不忍睹。（林彥甫提供）

2025/06/16 15:36

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府斥資1.18億進行自由車場改善工程，除工程延宕趕不上已結束的世壯運自由車賽事，還讓世壯運裁判長試騎時摔車受傷骨折，市議員林彥甫指出，自由車場改善工程原訂4月底完工，市府也稱工程進度達99%，預計6月底會試騎、驗收。但他到現場一看，現況慘不忍賭。柏油雖有重鋪，但品質爛到爆，連第一彎道都出現大裂縫，6月底根本不可能試騎，如何辦驗收？質疑市府騙很大。

市府工務處表示，因施工廠商在施工品質上還有需要精進的情況，導致工程逾期，市府堅持以選手安全為第一優先；至於逾期部分，也會依照契約規定辦理罰款。

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市議員劉彥伶也說，自由車場除工程延宕，施工品質也爛到不行，花了1.18億經費卻比未改善前還糟糕，人民納稅錢及公帑就這樣打水漂，還造成世壯運裁判長試騎摔車骨折，她合理懷疑自由車場有大秘寶，否則為何工程一再延宕，說好4月底完工，至今快6月底，場地卻仍不平整，是欺騙市民，也置自由車選手練習場地於不顧。

林彥甫說，原本自由車場改善工程要做為5月舉行世壯運的場地之用，但因工程延宕及各種狀況不斷無法承辦，如今世壯運都辦完，市府還在講跟去年底、今年3月相同的話，痛批市府騙很大，市府回應根本是複製貼上。竹市的選手到現在連練習的場地都沒有，只能在鳳鼻尾隧道練直線衝刺，市府卻還在騙。

他痛批，市府做不好不可恥，知錯不改才令人厭惡！設計不當、廠商能力不佳，市府就應儘早撤換廠商、更改設計，不要再浪費選手寶貴的時間。他也提供竹市自由車委員會建議，可改採國外最新的250公尺鋁合金組裝跑道，工期短、造價可負擔，維護成本低、符合國際標準，能辦世界級比賽。

批新竹市府騙很大，市議員林彥甫痛批市府進行自由車場改善工程，但改善後的跑道慘不忍睹。（林彥甫提供）

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