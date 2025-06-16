為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    批竹市府騙很大 議員稱自由車場改善跑道慘不忍睹

    批新竹市府騙很大，市議員林彥甫痛批市府進行自由車場改善工程，但改善後的跑道慘不忍睹。（林彥甫提供）

    批新竹市府騙很大，市議員林彥甫痛批市府進行自由車場改善工程，但改善後的跑道慘不忍睹。（林彥甫提供）

    2025/06/16 15:36

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府斥資1.18億進行自由車場改善工程，除工程延宕趕不上已結束的世壯運自由車賽事，還讓世壯運裁判長試騎時摔車受傷骨折，市議員林彥甫指出，自由車場改善工程原訂4月底完工，市府也稱工程進度達99%，預計6月底會試騎、驗收。但他到現場一看，現況慘不忍賭。柏油雖有重鋪，但品質爛到爆，連第一彎道都出現大裂縫，6月底根本不可能試騎，如何辦驗收？質疑市府騙很大。

    市府工務處表示，因施工廠商在施工品質上還有需要精進的情況，導致工程逾期，市府堅持以選手安全為第一優先；至於逾期部分，也會依照契約規定辦理罰款。

    市議員劉彥伶也說，自由車場除工程延宕，施工品質也爛到不行，花了1.18億經費卻比未改善前還糟糕，人民納稅錢及公帑就這樣打水漂，還造成世壯運裁判長試騎摔車骨折，她合理懷疑自由車場有大秘寶，否則為何工程一再延宕，說好4月底完工，至今快6月底，場地卻仍不平整，是欺騙市民，也置自由車選手練習場地於不顧。

    林彥甫說，原本自由車場改善工程要做為5月舉行世壯運的場地之用，但因工程延宕及各種狀況不斷無法承辦，如今世壯運都辦完，市府還在講跟去年底、今年3月相同的話，痛批市府騙很大，市府回應根本是複製貼上。竹市的選手到現在連練習的場地都沒有，只能在鳳鼻尾隧道練直線衝刺，市府卻還在騙。

    他痛批，市府做不好不可恥，知錯不改才令人厭惡！設計不當、廠商能力不佳，市府就應儘早撤換廠商、更改設計，不要再浪費選手寶貴的時間。他也提供竹市自由車委員會建議，可改採國外最新的250公尺鋁合金組裝跑道，工期短、造價可負擔，維護成本低、符合國際標準，能辦世界級比賽。

    批新竹市府騙很大，市議員林彥甫痛批市府進行自由車場改善工程，但改善後的跑道慘不忍睹。（林彥甫提供）

    批新竹市府騙很大，市議員林彥甫痛批市府進行自由車場改善工程，但改善後的跑道慘不忍睹。（林彥甫提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播