預留景觀軸線 宜蘭站將成全國唯一可觀海的高鐵站

「宜蘭高鐵特定區都市計畫」，縣府近日已上網公告招商，圖為高鐵特區範圍。（資料照）

2025/06/16 15:00

〔記者游明金／宜蘭報導〕交通部鐵道局委託宜蘭縣政府辦理「宜蘭高鐵特定區都市計畫」，委辦經費高達9717萬元；縣府表示，高鐵特區仍以420公頃規劃，近日已上網公告招商，希望7月底完成決標，年底前將都市計畫送縣都委會審議，明年6月送內政部都委會，盼明年底能獲得通過頒布實施；縣府希望特區預留景觀軸線，讓宜蘭站成為全國唯一可以看到海的高鐵站。

高鐵延伸宜蘭，站址已選定設在宜蘭縣政府南側約350公尺處，交通部鐵道局原規劃的高鐵特區約190公頃，但地方認為太小，希望擴大到420公頃，北至縣民大道，南至蘭陽溪堤防，東至國5，西至中山路，交通部與鐵道局都持正面態度。

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鐵道局委託宜蘭縣政府辦理「宜蘭高鐵特定區都市計畫」，決定以420公頃進行規劃，縣府概估委辦經費9717萬元，近期已獲得鐵道局核定。縣府表示，都市計畫的工作事項相當多，包括數值地形圖測繪、地質鑽探與試驗，農地變更使用說明書、出流管制規劃書、公益性及必要性綜合評估、區段徵收可行性評估，新訂及變更都市計畫。

此外，還有政策環評、交通系統分析與規劃、都市計畫樁位測定及地籍分割、辦理都市計畫公聽會、說明會及聽證會等，及通知所有權人相關作業事項；還有永續發展指標及淨零碳排措施規劃等。

縣府建設處表示，對於「宜蘭高鐵特定區都市計畫」，縣府當然會有一些行政指導，除了必要的車站專用區，基本公共設施是一定要做的，例如特區內的南北向、東西向連絡道，公園綠帶滯洪池等，此外也會有產業專區、健康休閒園區、商業區規劃旅館、商場，也可引入新的科學園區等，當然住宅區、學校、停車場也都要有完善規劃。

建設處還提到，特區的規劃會預留景觀視覺軸線，讓高鐵宜蘭站月台可以直接看到海邊與龜山島，成為全台唯一可以看到海的高鐵站，打造宜蘭站的特色，尤其龜山島是宜蘭精神象徵，不管是遊子或旅客都是極為重要地標；「宜蘭高鐵特定區都市計畫案」近日已上網公告招商，縣府希望於7月底前順利決標，展開規劃作業。

宜蘭縣政府希望特區預留景觀軸線，讓宜蘭站成為全國唯一可以看到海與龜山島的高鐵站。（資料照）

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