台南5校獲「防制學生藥物濫用」績優肯定 獲獎校數全國之最

永康國中學生參觀名畫遇見毒品反毒特展。（台南市政府提供）

2025/06/16 15:07

〔記者王姝琇／台南報導〕無毒校園拒絕毒品!教育部113年度「防制學生藥物濫用」績優教育單位選拔結果出爐，全國國民中小學組共有30校獲獎，其中台南市囊括5個名額，分別為永康國中、佳里國小、新東國小、佳興國小與永福國小，為全國獲獎校數最多縣市。

本次獲獎學校，永康國中積極與各機關團體合作舉辦多場反毒研習，強化親師生識毒意識；佳里國小透過與在地民間團體合作，辦理校內宣導課程，以富有教育意涵的反毒歌曲作為宣導媒介，讓學生在輕鬆氛圍中學習正確的反毒觀念；新東國小將反毒議題融入學校的各項活動，利用全校成果發表會融入反毒戲劇表演，將反毒觀念傳達到家庭及社區。

請繼續往下閱讀...

佳興國小透過課程融入、宣導活動與專業講座，提升學生對藥物危害的認識與自我保護能力，並結合學校大型活動，透過趣味競賽讓反毒觀念以寓教於樂的方式深入人心；永福國小透過教師研習，強化老師們對於藥物濫用與毒品防制的基礎認知，每學年推動反毒入班宣導及反毒萌芽小尖兵培訓，以快閃或說故事方式宣導毒品知能，避免學生誤觸毒品。

市長黃偉哲表示，市府針對毒品危害防制以「愛從家庭出發2.0」為策略，因應近年來新興毒品濫用情形，持續與台灣台南地方檢察署強化緝毒、拒毒及戒毒之防毒金三角計畫，並連結矯正機構、醫療機構、民間單位及市府各局處，共組毒品防制網絡；113學年度全市已建置729處吸食毒品熱點巡邏網，由校外會、警方、學校共同巡邏，阻絕販毒組織引誘學生。

教育局長鄭新輝表示，為防制新興毒品進入校園，每年結合衛生、警政、社政等相關單位，辦理校園反毒巡迴宣導，並採購新型毒品教具，同時培訓反毒講師入班宣導，向學生傳遞正確的反毒觀念，協助辨識藥物陷阱、遠離誘惑。此外，為使學校能掌握新興毒品樣態與危害，今年更製作新興毒品短影片及採購依托咪酯實物檢測試劑。

佳里國小入班宣導新興毒品介紹。（台南市政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法