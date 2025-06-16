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    丹丹漢堡被盜帳號？粉專大頭貼換印度人還狂開直播 網友笑翻

    擁有超過6000名追蹤者的「丹丹漢堡-橋頭店」臉書粉絲專頁，昨（15）日突發異狀，大頭貼、封面突然都被換成1名疑似來自印度的陌生男子自拍照。（圖擷取自臉書「丹丹漢堡-橋頭店」）

    擁有超過6000名追蹤者的「丹丹漢堡-橋頭店」臉書粉絲專頁，昨（15）日突發異狀，大頭貼、封面突然都被換成1名疑似來自印度的陌生男子自拍照。（圖擷取自臉書「丹丹漢堡-橋頭店」）

    2025/06/16 15:16

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕速食品牌「丹丹漢堡」在南部擁有大量死忠粉絲。不過，其中1間門市分店的臉書粉專近日疑似遭盜用，大頭貼、封面照片都變成1名印度人，他還直接在粉專開起直播，引發網友討論。

    擁有超過6000名追蹤者的「丹丹漢堡-橋頭店」臉書粉絲專頁，昨（15）日突發異狀，大頭貼、封面突然都被換成1名疑似來自印度的陌生男子自拍照，且該名男子隨即在粉專上多次開啟直播，畫面離奇又搞笑，吸引大量網友湧入觀看、留言，不少人笑稱「原來丹丹要跨足國際了？」

    事件發生後短短數小時內，引起網路熱議。許多網友紛紛留言開玩笑：「時代變得真快，橋頭成為了印度的殖民地」、「這是丹丹印度分店開幕嗎？」、「丹丹漢堡已經壯大到印度了」、「我半年沒吃丹丹現在變這樣喔」、「請問漢堡加馬莎拉要錢嗎？」

    也有知情網友指出，這個被盜用的帳號是「丹丹漢堡-橋頭店」的舊粉專，該門市已經設有新粉專。

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