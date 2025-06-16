中火燃氣試車雖通過 張家銨議員質疑市府先前有意拖延

市議員張家銨要求市府列出審核中火燃氣一號機組的審查時間點。（記者蘇金鳳攝）

2025/06/16 15:57

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市政府近期核發台電中火燃氣機組的操作許可，民進黨市議員張家銨表示，民進黨議員曾質疑市府在審查過程中是否有刻意拖延，但市長盧秀燕曾表示「如果要卡，早就卡了，不用等到現在」，令人不滿，因此，她今（16日）於議會大會提出臨時動議，要求市府環保局就中火從燃煤轉型燃氣的過程中，市府各階段所提供台電的行政協助，完整列出具體作為與時間點，提交書面資料供議會審閱。

環保局表示，台電燃氣1號機於今年2月5日提出操作許可證申請，因資料不齊，環保局於3月20日退件，中火又於4月18日完成補正，環保局也於5月21日、6月3日派員至中火燃氣機組建置現場實際勘查，現場整體尚未完工，10日核准試車，16日現場查核，燃氣機組尚未進行點火試車，環保局盼中火能如期如質完工，並在安全無虞情況下完成機組試車作業，早日增氣減煤，以提高發電效率、減少碳排放。

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張家銨表示，中火燃氣機組的更新是由中央推動、台電執行，市府的角色應是協助而非阻礙。如果市府從未設卡，台中市民本早已能呼吸到更乾淨的空氣。如今被揭露許可證審查一再退件、延宕5個月，在議會強烈監督與社會關注壓力下才倉促核發，還企圖將進度包裝為政績，實在令人難以信服。

張家銨表示，市府若真如所言，全程依法審慎、無設卡之舉，應公開相關行政紀錄，用事實說話。包括歷次台電送件、審查回應、補正通知、會辦流程等，皆應明確列出，讓議會與市民自行判斷。

張家銨也指出，早在燃氣機組建照階段，市府就曾因都市計畫審議進度落後，導致工程整體延宕長達1年以上。如今又發生試運轉許可遲未核發的情況，形同再次延誤台中空污改善進程。

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