教師行政負擔重！新北議員籲調整加給 侯友宜承諾向中央爭取

新北市長侯友宜回應，支持改善待遇，會積極向中央進行討論。 （記者羅國嘉攝）

2025/06/16 14:23

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市議員彭一書今（16）日在議會質詢指出，外界普遍對教師職業有「鐵飯碗」、「寒暑假輕鬆」等誤解，但實際上，教師每日工時長達10小時且屬責任制，擔任行政職一個月僅補助3000元，平均每日僅百元，與實際工作量嚴重不符。教師每天10小時的工時中時處理行政事務就可能達2至3小時，呼籲市府應適度增加新北市額外教師行政加給；市長侯友宜回應，支持改善待遇，會積極向中央進行討論。

彭一書指出，教師日常除了教學，還需處理聯絡簿批改、班費管理、活動紀錄、學生輔導等瑣事，若擔任兼任組長或主任等行政職，工時更長達10小時以上，但目前的職務加給卻僅約每月3000元，相當於每日僅百元，與實際付出極不對等。他並呼籲市府仿效過去針對警察加給的模式，爭取教師職務加乘制度，透過中央與地方協調機制，提升教師待遇。

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侯友宜、教育局長張明文表示，了解教師行政負擔沈重，對於改善待遇與加給制度「非常支持」，但目前相關制度為全國一致性標準，市府會積極向中央反映並積極爭取，盼中央放寬規定。

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