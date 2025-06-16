宜蘭壯圍迎來哈密瓜界女神「卡蜜拉」 一年2收獲利逾50％

宜蘭壯圍改種新品種哈密瓜卡蜜拉，農民獲利更好。（花蓮農改場提供）

2025/06/16 14:09

〔記者楊媛婷／台北報導〕宜蘭壯圍過去被稱為哈密瓜之鄉，但受極端氣候影響，產量大受影響，農業部花蓮農改場近年導入哈密瓜新品種卡蜜拉與佩洛斯後，不僅瓜果糖度提升，採收率也大升，從過去的一年一收變成一年二收，收入增加5成。

過去宜蘭壯圍出產脆質哈密瓜，品種以新世紀為主，但受到極端氣候病蟲害等影響，新世紀哈密瓜產量大幅減少，花蓮農改場自2020年起投入哈密瓜研究，導入多種哈密瓜新品種及調節種植期、優化留果技術等方式，成功篩選出適合宜蘭生產的國產品種「卡蜜拉」及「佩洛斯」。

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花蓮農改場指出，「卡蜜拉」在宜蘭溫室中適應良好，但有果實較小、單果重量較輕的缺憾，不過透過調整定植期及優化留果模式，成功建立宜蘭地區「卡蜜拉」的高效增產模式，使瓜果重量大幅增加30%以上，目前已有20%以上的宜蘭溫室甜瓜農友嘗試種植「卡蜜拉」。

參與種植卡蜜拉的青農陳文正表示，原本哈密瓜只能一年一收，接受花蓮農改場輔導後，改種卡蜜拉後可1年2收，每期獲利至少多50%以上，另外卡蜜拉耐運輸，因此採收出貨更有彈性，認為卡蜜拉就如女神卡卡，讓農民的荷包很滿意；另一種質卡蜜拉的資深瓜農官漢煤表示，卡蜜拉品質好，種植三年後單價即狂升至每台斤150元，大幅領先同期露天種植「新世紀」每台斤90元，價差達60元。

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