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    AI時代關鍵在於如何連結專業 政大校長：科技越發達越凸顯人文價值

    113學年度大學校院教務、校務經營主管會議今明2天在輔仁大學舉辦，今年主題為「培育AI人才，永續教育未來」，由教育部主秘林伯樵及輔仁大學校長藍易振共同主持開幕式。（記者楊綿傑攝）

    113學年度大學校院教務、校務經營主管會議今明2天在輔仁大學舉辦，今年主題為「培育AI人才，永續教育未來」，由教育部主秘林伯樵及輔仁大學校長藍易振共同主持開幕式。（記者楊綿傑攝）

    2025/06/16 14:38

    〔記者楊綿傑／台北報導〕AI發展趨勢不可擋，政大校長李蔡彥今受邀於「113學年度大學校院教務、校務經營主管會議」中分享政大發展人文AI的經驗，他指出，未來懂AI的人會取代不懂AI的人，而基本專業能力是重要基礎，關鍵在於如何將AI與專業連結，科技越發達，越凸顯人文價值。

    李蔡彥今以「AI與人文社會的跨域融合」為題演講，他指出，未來懂AI的人會取代不懂AI的人，懂AI的專家會取代不懂AI的專家，人必須有基本能力，透過AI可以加速學習，但在教育層面，如果一開始就教學生AI，在沒有基本能力的情況下，只能下終點指令，反而會使學生能力退化。

    李蔡彥認為，關於AI時代的想像，首先是核心能力的改變，如寫作的技能從關注語法、詞彙，轉變成注重風格、品味、區辨文章好壞等；也會產生新任務如人機協作，人類創造、同理、領導，機器處理、重複、預測，兩者協作則是人類擴充機器，AI賦予人一些能力；此外，新流程與新概念也會產生。

    李蔡彥也分享政大在推動發展成AI人文永續大學，教學方面透過AI領域人才培育，引領社會創新發展；研究上以科技人文共同協作，相互演化昇華；社群部分則促進跨域師生，共學合創。先推動AI普及教育，融合人文底蘊，並連結各領域多元共榮，朝向「人文AI，永續未來」的目標邁進。

    李蔡彥提到，這中間關鍵問題在於，如何建立AI與專業的連結以及如何讓學生具有AI的使用能力。而科技影響人類社會，AI人社科學是決定科技究竟是答案還是問題，科技越進步，越需要高水平的人社科學做為樑柱。當AI高度發展，更能凸顯人文價值，擁有人文加上AI加上資料3種素養就是現代素養。

    113學年度大學校院教務、校務經營主管會議今明2天在輔仁大學舉辦，今年主題為「培育AI人才，永續教育未來」，由教育部主秘林伯樵及輔仁大學校長藍易振共同主持開幕式。

    藍易振指出，AI與永續等2大議題已成為全球高教發展的驅動程式，須思考如何融滲於人才培育與大學治理當中。如輔大積極導入AI與永續教育課程，在新學年度起，所有學士班新生都有機會修習融合 AI應用與SDGs議題的跨域課程，並獲得考取國際認證永續證照的入場券盼學生在專業學習之餘，也具備全球視野、數位素養與永續思維。

    113學年度大學校院教務、校務經營主管會議今明2天在輔仁大學舉辦，今年主題為「培育AI人才，永續教育未來」，由教育部主秘林伯樵及輔仁大學校長藍易振共同主持開幕式。（記者楊綿傑攝）

    113學年度大學校院教務、校務經營主管會議今明2天在輔仁大學舉辦，今年主題為「培育AI人才，永續教育未來」，由教育部主秘林伯樵及輔仁大學校長藍易振共同主持開幕式。（記者楊綿傑攝）

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