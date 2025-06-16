台北食品展6/25～6/28登場 20廠商展現雲林美味

2025台北國際食品展雲林參展產品有精緻農產、創新加工品、傳統製品等。（記者黃淑莉攝）

2025/06/16 13:56

〔記者黃淑莉／雲林報導〕2025台北國際食品展6月25日至28日在台北南港展覽館登場，規模盛大，雲林縣府精選出20家在地優良廠商參展，並以「探索雲林美味」為主題，縣府今（16）日召開行前記者會，縣長張麗善預祝廠商都能接到滿滿訂單，展現雲林農業食力與魅力。

縣府農業處長魏勝德指出，台北國際食品展是B2B專業展覽，也是接觸國際買家的重要平台，去年就有50多個國家近1200個攤位，雲林在有限空間下選出20家優質廠商參展，希望繼在國際的東京食品展、新加坡食品展交出好業績，回到國內也能再創佳績。

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農業處統計，今年3月東京食品展雲林良品館收到約1億元訂單，4月新加坡食品展訂單金額逾1.7億元。

張麗善表示，後疫情時代下，全球消費模式加速數位轉型，雲林良品也積極發展電子商務與多元行銷體系，擁有強大的市場應變能力，縣府打造「雲林良品」品牌這幾年在東京食品展、新加坡食品展及台北國際食品展都創下銷售佳績，並順利攻進日、韓、星、馬等國家實體超市及電商平台，提升農民的收入與農業效益。

魏勝德說，這次台北食品展參展20家廠商，產品涵蓋精緻農產、傳統製品、友善農業及創新加工品，另外縣內規模較大的業者也自行參展，總計雲林參展店家至少有3、40家，歡迎大家6月25日至28日踴躍到雲林良品館品味來自台灣農業大縣的美味，見證雲林農業的改變。

雲林縣府精選出20家在地優質廠商參加2025台北國際食品展。（記者黃淑莉攝）

大埤鄉農會「寺上好米」進軍台北國際食品展。（記者黃淑莉攝）

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