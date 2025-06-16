台南亮點遊程獲台灣旅遊大賞獎 6大路線超值遊開賣

北門井仔腳瓦盤鹽田。（圖由台南市政府提供）

2025/06/16 13:59

〔記者王姝琇／台南報導〕台南6處景區入選「台灣觀光100亮點」7月份將擔任活動主打星，觀旅局祭出42梯次亮點遊程活動及4條自由行參考遊程，其中「台南西濱亮點漁鹽瑰麗美景之旅1日遊」甫獲「台灣旅遊大賞」漫遊台灣路線獎。

台南關子嶺溫泉風景區、扇形鹽田、四草綠色隧道、黃金海岸、山上花園水道博物館、鹽水月津港歷史街區等6處入選交通部觀光署「台灣觀光100亮點」景區，7月份將擔任環島月月Party活動主打星。觀旅局長林國華表示，市府持續推陳出新提供旅客與眾不同的旅遊體驗，這次配合「台灣觀光100亮點」活動，推出6條路線共計42梯次的超值遊程，即起線上開賣，參加指定場次還能獲得100亮點玩轉台南限量版精美小物，另也為喜愛自由行的旅客提供4條建議參考遊程。

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100亮點套裝遊程6大路線，包括烏樹林休閒園區、雅聞湖濱療癒森林、鹽水月津港歷史街區之旅；六孔摸蛤仔暨北門洗滌鹽工場1日遊遊；山上花園水道博物館、深緣及水善糖文化園區；四草綠色隧道遊船、探訪扇形鹽田生命之樹；四草綠色隧道遊船、走訪安平老街、黃金海岸踏浪；關子嶺風景區、七股鹽山另贈鹹冰棒，每人收費499元至599元不等。

此外，也同步推薦4大自由行遊程，包括台南6大人氣亮點山海親子2日遊、台南西濱亮點漁鹽瑰麗美景之旅1日遊、台南山線亮點博物館探索2日遊、台南亮點關子嶺泥漿咖啡舒心1日遊。

市長黃偉哲表示，台南6處亮點景區都已是非常熱門的景區，但不同時節、不同人來都會有不同玩法，接下來台南有七股海鮮節、台南夏日音樂節、國際芒果節等大型活動，觀旅局媒合旅行業者提供1日遊路線，價格非常超值，就算只有坐車旅遊看風景也很值得。今年的台南夏季也將持續精采，務必把7月及暑假的旅行計畫留到台南來夏趴。

扇形鹽田生命之樹。（圖由台南市政府提供）

山上花園水到博物館。（圖由台南市政府提供）

四草綠色隧道。（圖由台南市政府提供）

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