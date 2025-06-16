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    阿里山國家森林遊樂區「AI智慧櫃台」 提供即時翻譯服務

    阿里山國家森林遊樂區率先設置「AI智慧櫃台」，測試期間已使用希伯來語翻譯服務外籍遊客。（嘉義林業分署提供）

    阿里山國家森林遊樂區率先設置「AI智慧櫃台」，測試期間已使用希伯來語翻譯服務外籍遊客。（嘉義林業分署提供）

    2025/06/16 14:09

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕每年約百萬位遊客入園的阿里山國家森林遊樂區，也是台灣唯一榮登紐約時報2025年全球必訪52大景點之一。外籍遊客愈來愈多，占比約1成，為服務外籍遊客，林業及自然保育署嘉義分署運用科技，開全國國家森林遊樂區風氣之先，率先於阿里山國家森林遊樂區建置「AI智慧即時翻譯櫃台」，配備英、日、韓等30多種語系翻譯，提供國外遊客更便利且優質的服務，開啟智慧旅遊新紀元。

    嘉義林業分署長李定忠指出，疫情後國際旅客回流，藉由國際媒體高度肯定阿里山豐富自然美景與文化遺產，所需服務人次應運增加，考量現有園區旅客服務中心主要以正職人員及國家森林志工2人輪值服務，雖服務人員多具有英、日語溝通能力，但因應人力調配，當服務對象使用非英日語系時，除溝通時間增加，也有降低服務品質之虞。

    李定忠表示，為提升服務品質，率先於阿里山國家森林遊樂區引進AI智慧櫃台，藉由搭載30多種語系AI資料庫運算能力，可達專業口譯人員水準，並透過雙向透明螢幕，提供與遊客面對面翻譯服務，當外語服務人力不足時，所有服務人員都可透過AI智慧櫃台及時填補服務的需求。

    嘉義分署表示，除定點式AI智慧櫃台，還備有一台手持式iPad可走動式進行AI翻譯服務，於測試過程中，不只常見的英、日、韓語系翻譯需求，更已服務使用法語、希伯來語等不同語系的遊客，顯見國際化遊客服務日趨重要，未來將透過滾動式評估，擴及園區其他有服務旅客需求之據點，期待透過AI智慧櫃台服務，展現台灣科技軟實力，為國際旅客提供更便利、更即時、更道地的語言翻譯服務外，讓阿里山與國際沒有距離。

    阿里山國家森林遊樂區服務人員以AI智慧櫃台輔助，向日籍遊客解說園區地圖。（嘉義林業分署提供）

    阿里山國家森林遊樂區服務人員以AI智慧櫃台輔助，向日籍遊客解說園區地圖。（嘉義林業分署提供）

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