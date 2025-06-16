新北議員籲「教育不M型、資源要平均」 侯友宜：持續強化在地就學

新北市民進黨團今（16）日進行總質詢時聚焦在地就學，要求市府正視城鄉差距與資源分配失衡，強調「教育不M型、資源要平均」。（記者羅國嘉攝）

2025/06/16 13:51

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市民進黨團今（16）日進行總質詢時聚焦在地就學，要求市府正視城鄉差距與資源分配失衡，強調「教育不M型、資源要平均」。市長侯友宜表示，自他上任以來，教育預算已增近200億元，但如何讓學子能夠在「在地」就學，這將是市府接下來努力的重要方向。

議員李倩萍指出，雖然據教育局統計，近5年全市國小升國中的在地就學率從109學年度的93.65％提升至113學年度的94.84％，整體表現看似亮眼，但部分學校如三重國中卻仍面臨招生困境，109學年度在地就學率僅有61％，再推動雙語實驗班等特色課程，才提升至73.5％。「在地就學」不應將數據美化，市長應重視在地就學率未達8成的個別學校，而非用9成的平均數據來粉飾政績。

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另外，李倩萍也呼籲市府應從師資穩定、跑班制度、甚至校園手機使用規範等方面著手改革，而非一味推託為「各校自主管理」，導致落實成效參差不齊，「自主管理變成不管理」。

議員邱婷蔚指出，以台大51％學生來自全國前20％高所得家庭為例，反映出教育資源分配受貧富差距影響嚴重，市府應正視弱勢學生的處境，積極提供更多資源；侯友宜回應，自他上任以來，教育預算已從555億元增加至754億元，增近200億元。面對社會M型化趨勢，市府已自113年度投入5.7億元推動學費減免、營養午餐與自學補助，截至目前已有2.7萬名學生受益。

議員張維倩表示，新北教甄系統日前出現異常，考生分數多次被更改，被質疑是黑箱，且考生認為自己被不當剔除，無法接受教育局說法，究竟系統是外包還是自建必須釐清，否則嚴重影響市府公信力。要求教育局長對考生公開道歉，並強化後續精進措施。另外，市府應推動更多學校導入彈性教學與跑班制度，提升教學品質。

侯友宜說，這次教甄出包確實影響公信力，教育局應更嚴謹，市府也會確保所有考生權益不受損，並隨時檢討改進，同時也會鼓勵因材施教、推動分組教學；教育局長張明文也說，市府教育經費充足，針對未來課程安排如跑班、分組教學，只要學校願意實施，教育局將全力支持並提供資源。

議員李倩萍指出，「在地就學」不應將數據美化，市長應重視在地就學率未達8成的個別學校，而非用9成的平均數據來粉飾政績。（記者羅國嘉攝）

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