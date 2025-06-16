「花」現菊島 鹹水煙生活 澎科大師生榮獲電子書大賽佳績

澎科大師生參加華文電子書表現優異，校長黃有評接見得獎師生。（澎科大提供）

2025/06/16 13:21

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕「第15屆國際華文暨教育盃電子書大賽」，參賽者來自全台大專校院以及海外地區學生超過900組參賽隊伍，歷經數月的激烈競爭成績揭曉，國立澎湖科技大學師生表現亮眼，在競爭激烈的全國賽事中脫穎而出，榮獲多項佳績。

澎科大師生在「戀戀台灣專題組」中，服管所黃靖宸與餐旅系饒尚書同學合作的作品《「花」現菊島：公車低碳之旅》榮獲第2名，食科系杜潁暄同學以《一個人的旅途》榮獲第3名。「教育大專組」食科系李玗粁同學的《震驚天下》獲得最佳人氣第2名。「教育教師組」則由通識中心胡藴玉老師以《神秘的季風之島：鹹水煙生活》榮獲優等。

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《「花」現菊島：公車低碳之旅》實地搭乘澎湖各路線公車，從「澎科大小丑魚」為起點，沿路將通樑「仙人掌寶寶」、後寮「南瓜公車亭」、「大池角花枝妹」、「竹灣土豆人」、「小門鯨魚」等在地吉祥物精彩中繼站秀出，強調低碳環保與便利行旅，邀請大家以公車漫遊，輕鬆發現菊島之美。《一個人的旅途》以獨立旅行探訪台灣各地特色為主軸，鼓勵透過旅行練習獨立行動，並在規劃行程、克服挑戰、學習獨處中獲得自我成長，透過旅行獨立觀察連結現實議題。

《震驚天下》深入解析地震的形成、防災保護的SOP，內容呼應全球環境議題，提醒眾人務必做好災害應變。《神秘的季風之島：鹹水煙生活》，透過圖文並茂的版面，捕捉菜宅作物、島民日常、市場風貌及海漂物等季風下在地景象，展現人與自然共生澎湖節奏。

花現菊島以澎湖公車漫遊為主題，獲得評審青睞，榮獲第二名。（澎科大提供）

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