溫泉旅館蓮蓬頭為何要上封條？ 老司機揭內幕

近日一名網友表示，他入住某間溫泉旅館後去洗澡，結果看到蓮蓬頭被貼上「撕毀賠償」的警告封條，讓他感到非常疑惑，該文一出，除了掀起眾人熱論，更釣出一票老司機揭開讓人雞皮疙瘩的內幕。示意圖。（路透資料照）

2025/06/16 14:13

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕世界各國住宿業者或工作人員，時常以自身經驗分享各種黑暗面，像是飯店哪些區域、物品特別骯髒等。近日1名網友表示，他入住某間溫泉旅館後去洗澡，結果看到蓮蓬頭被貼上「撕毀賠償」的警告封條，讓他感到非常疑惑，該文一出，除了掀起眾人熱論，更釣出一票老司機揭開讓人雞皮疙瘩的內幕。

昨（15）日一名網友在PTT以「溫泉旅館的蓮蓬頭為什麼要上封條？」為標題發文，透露自己入住某間知名溫泉後，進到浴室內準備被沖澡時，發現浴室蓮蓬頭的轉接頭位置，被貼上一張以簡體字寫下「撕毀賠償」的警告封條，讓他一看感到非常困惑，「奇怪了，是很多人要拆開嗎？但是拆壞了，再賠不就好了……不懂耶。」

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貼文一出，不少老司機紛紛跳出來回應，「防甲裝置」、「因為常常沾到屎」、「看到這個我就不敢用這洗了，代表以前全被拆下蓮蓬頭，良心建議只要用水龍頭的，蓮蓬頭會換，但接蓮蓬頭水管還在」、「每個奇葩的公告或規定……背後往往有個奇葩的故事，想必如上述網友說的，有人偷拔回家用；或有人把蓮蓬頭拔下來……用水管灌腸」。

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