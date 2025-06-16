焚風影響台東紫爆高溫飆37.7度 3縣市亮高溫燈號

受西南風沉降影響，各地天氣高溫炎熱，其中台東已有焚風發生，溫度分布圖可見台東部分地區紫爆。（圖擷自中央氣象署）

2025/06/16 13:31

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕受西南風沉降影響，各地天氣高溫炎熱，其中台東已有焚風發生，太麻里高溫達37.7度，中央氣象署對3縣市發布「高溫資訊」，提醒民眾留意熱傷害。

根據氣象署觀測顯示，受焚風影響，台東縣多地高溫飆破37度，最高溫出現在太麻里鄉的太麻里（2）測站，高溫達37.7度，太麻里鄉金崙測站、金鋒鄉金峰嘉蘭測站也都達37.2度高溫。

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氣象署發布「高溫資訊」，受西南風沉降影響，天氣高溫炎熱，台東縣已有焚風發生，今（16日）白天台東縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；新北市、花蓮縣為黃色燈號，請注意。

氣象署提醒，避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。地形影響，背風側小區域可能產生焚風或類似焚風的效應，可架設防風設施或噴水、灌水降溫，防範農損。

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