教宗聽見「Taiwan」睜大雙眼祝福新人 允諾為台灣祈禱「不要戰爭」

教宗良十四世近日接見來自台灣的新婚夫妻。（擷取自Taiwan in Holy See 駐教廷大使館/臉書）

2025/06/16 13:51

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕一對來自台灣的天主教新婚夫婦近日在梵蒂岡，獲得教宗良十四世的親自祝福以及近距離對話的機會。當教宗聽見「Taiwan」的瞬間，眼神一亮且露出燦爛笑容，除了當場表達對台灣教會的肯定與支持，更允諾為台灣特別祈禱「不要戰爭！」

駐教廷大使館14日在臉書分享這段動人的邂逅，主角是來自台灣、上月剛締結連理的吳君健與陳思穎。這對新婚夫婦在歐洲艷陽下等候5.5小時，終於見到教宗，不僅獲得特別座位，更親耳聆聽教宗對台灣的祝福與祈願。

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吳君健與陳思穎這對夫妻此次是代表台灣主教團福傳委員會，與花蓮教區聖瑪爾大女修會會長陳麗卿修女一同赴羅馬，出席6月1日至5日舉行的「GLOBAL 2033國際領袖峰會」及「女性影響力峰會」。活動結束後留在羅馬朝聖數日，剛好碰到教宗每週三的教理講授與接見日，幸運成為少數能近距離與教宗會面的代表。

據介紹，GLOBAL 2033是一場由天主教會發起、橫跨基督宗教多個宗派的全球福傳運動，旨在為耶穌基督誕生教會兩千週年準備一份「傳遍世界」的獻禮，讓每一個角落都聽見福音。

台灣主教團福傳委員會執行秘書陳思穎分享，這已是台灣連續第二年參與GLOBAL 2033峰會，與全球教會建立更深厚的連結。今年有來自逾70國、171位代表全都認識台灣，而在峰會結束前的祈禱儀式中，主辦單位更邀請眾人圍繞台灣代表，齊聲為台灣祈禱，不斷吶喊「TAIWAN WILL BE SAFE！」感動現場所有人。

目前在輔仁大學攻讀哲學博士的吳君健補充，每週三教宗的教理講授日都是開放的，只要在梵蒂岡官網上登記索取票券即可參與。凡於天主教會內舉行婚姻聖事2個月內的新婚天主教夫婦，只要出示婚配證明並穿著正式禮服，即可申請教宗接見的特別座位，親自獲得教宗祝福。他也鼓勵天主教友選擇羅馬作為蜜月首選，獲得教宗的親自祝福。

駐教廷使館表示，當教宗良十四世聽見「TAIWAN」時雙眼發亮。（擷取自Taiwan in Holy See 駐教廷大使館/臉書）

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