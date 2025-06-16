美濃「高雄147米」外銷南非，寫下台灣米外銷新里程碑。（記者陳文嬋攝）

2025/06/16 13:26

〔記者陳文嬋／高雄報導〕南台灣重要稻米產區美濃「高雄147米」外銷南非，由美濃區農會領軍攜手農民，讓台灣好米走出台灣，首批5472包遠赴非洲市場，寫下台灣米外銷新里程碑！

高雄147是高雄區農業改良場育成香米品種，2012年由美濃區農會首家取得品種權授權，開啟美濃米精品化之路，美濃農會10多年來秉持品種、品質、品牌三品策略，透過嚴謹契作制度、智慧化生產管理，推動500公頃高雄147米契作面積，並申請智慧財產局「美濃高雄147米」圖商標註冊，強化品牌識別。

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此外，美濃農會生產米品質優良，皆通過產銷履歷驗證，2023年米廠取得ISO 22000與HACCP食品安全雙重認證，2024年更榮獲農糧署「全國績優稻米產銷契作集團產區」肯定，美濃高雄147米連年榮獲國際風味暨品質評鑑iTQi三星獎，展現卓越風味與國際競爭力。

這次美濃米成功外銷南非，除了象徵國際市場對台灣稻米品質高度認同，不僅是在地農業品質保證，更讓在地農民看見努力成果能被世界看見，541位契作農民對於自己的米登上國際舞台，感到無比驕傲，台灣農糧品牌邁向國際關鍵一步。

美濃農會總幹事鍾清輝表示，美濃147米能夠取得如今傲人外銷成績，除了農業部及高雄市農業局協助外，也要感謝立委邱議瑩及議員朱信強聯手在中央及地方替美濃爭取更多政府資源協助，包括114年稻米產業升級計劃，以及1萬元特色米品種獎勵金等相關計劃，讓農民辛苦成果能有穩定銷售通路。

農業局長姚志旺表示，台灣悠久傳統米食文化同時反映在優良稻米米質上，台灣長期致力於稻米品種改良及栽培技術精進，美濃好山好水孕育高雄147更是集大成之作，能讓高雄米成功外銷至南非，不只是農產品進軍國際的一步，更是臺灣米食文化傳播的一大步。農業局也給予農民實質幫助，高雄作物保險保費，由農業局補助一半，是全台縣市政府補助最高。

美濃「高雄147米」外銷南非，寫下台灣米外銷新里程碑。（記者陳文嬋攝）

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