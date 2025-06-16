台65新增新莊二南出匝道 新北市府諾力挺拚明年動土

新北市議會今日進行市政總質詢，侯友宜針對議員質詢提出相關回應。（記者黃子暘攝）

2025/06/16 13:33

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市「新莊、泰山塭仔圳市地重劃」工程持續推進，市議員翁震州在市政總質詢中關心台65線新莊二南出匝道工程進度，交通部公路局將在年底提報環境影響差異分析，盼市府多多幫忙，讓工程趕在市長侯友宜卸任前動土。侯友宜回應，此工程牽涉塭仔圳交通、開發，他全力支持，公路局正在辦理綜合規劃審議，市府也希望明年主體工程動工，2030年完工。

翁震州說，台65線新莊二南出匝道工程即將在年底前提報環差，但工程有許多項目都有賴市府合作，諸如中環路外側車道拓寬改道攸關地政局、南下迴轉道封閉的交通維持計劃審查需要交通局審核、水門周邊設施與既有管線影響評估則需要水利局的專業，相關審查都會影響工程期程，詢問此工程是否可力拚在侯友宜2026年卸任前動土？

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侯友宜指出，公路局辦理整個綜合規劃審議中，包括環差、交維等計畫辦理都需要一點時間，市府也希望明年主體工程動工、2030年完工，建設攸關塭仔圳發展、交通，市府地政局、環保局、交通局各單位會全力以赴，全力支持這項工程。

此外，新莊區文高二用地解編，市府已規劃要打造現代化市場，用地現況為中美、美秀市場，翁震州關心中繼市場進度表示，文高二用地已經在查估，預料市場可能在1年後啟動搬遷，大眾討論認為塭仔圳文小二用地適合規劃中繼市場，盼市府可以在搬遷之前完成中繼市場規劃。

侯友宜回應，相關用地市府這段時間都在評估，事關傳統市場轉型，向議員承諾加速評估作業。

翁震州近一步詢問，市府是否可以承諾未來比照板橋區黃石市場改建計畫，給予新莊區中美、美秀市場原有攤商優先承租權？他認為，市場內攤商營業時間本就是下午到晚上，較符合市府希望新闢市場全日型營業的目標，盼市府保障既有攤商權益。

侯友宜、經濟發展局長盛筱蓉指出，傳統市場型態大多做早市，新闢市場盼為全日型，不過中美、美秀市場屬於私人攤集，與黃石市場的公有身份不同，市府朝向儘量媒合私人攤集、地點部分規劃，針對未來文高二新闢市場，會去徵詢符合營業時間早上7點至晚上7點等條件的攤商。

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