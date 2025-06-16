嘉市西區全民運動館上梁 民眾衝入場陳情

嘉義市西區全民運動館今舉行上樑儀式，地方政要到場見證。（記者王善嬿攝）

2025/06/16 13:17

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市西區全民運動館統包工程去年動工，目前工程進度達34%，今天上午舉行上樑儀式，各級長官致詞時，熱愛羽球的男子蔡國斌在場先舉手又往前欲陳情，訴求運動館球場地板應採用PU材質，蔡男隨即由警方、市府工作人員請至後方說明訴求，嘉義市體育場長張家羽受理陳情，表示後續將進一步了解相關意見。

蔡國斌表示，他打羽球已40多年，還曾代表嘉義市參加2屆區運會。市府規劃西區興建全民運動館，因家住附近，十分期待運動館完成，今天聽市府簡報，未說明球場使用材質，他曾透過市議員張秀華反映，然而今天簡報仍未說明是否使用PU材質地板，因此當場向市府表達訴求及反映建議。

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蔡國斌說，像港坪運動公園的羽球場地就是用一般地板，因容易有沙子，導致民眾打球時容易滑倒，羽球委員會又爭取10個PU地墊才改善，如今西區全民運動館設有球場，未來民眾如來此打羽球，希望市府考量、勿重蹈覆轍。

今天上梁典禮在西區大富路與自強街口的工程基地舉行，市長黃敏惠、立委王美惠、議長陳姿妏及多名市議員與會。

市府簡報，經市長黃敏惠與地方一同爭取，2021年獲得教育部體育署核定補助2億元，同年內政部同意都市計畫，因應市場缺工缺料、原物料價格暴漲，經嘉義市議會同意追加經費，總經費自3.5億元增加至5.9億元，去年5月25日開工，預計明年5月完成。

全民運動館規劃50公尺溫水游泳池且有兒童池、水療池、烤箱及蒸氣室；新型態健身房、全齡體能訓練場、瑜珈韻律教室、綜合球場、桌球室、多功能教室、兒童體能活動區及商業空間等。

男子蔡國斌（左）陳情羽球館採PU材質地板、不易滑倒。（記者王善嬿攝）

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