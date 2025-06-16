台北公館地下道填平喊卡！質疑聲浪大 市府允諾6/28暫不施工

台北市公館圓環車流量大，也是交通瓶頸，常引發事故，也被認為影響市容，台北市政府規劃拆除圓環，目前專供公車通行的羅斯福路地下道也打算填平，引爆爭議。（資料照）

2025/06/16 13:11

〔記者董冠怡／台北報導〕台北市公館圓環計畫拆除，原本規劃28日將動工填平現有公車專用地下道，但地方質疑交通將雪上加霜、不滿市府未充分溝通，諷刺市長蔣萬安是「路閉蔣」。台北市議員苗博雅提案，未完成規劃完整配套、取得共識前，不應貿然動工，今於市議會交通委員會獲得多位議員支持，要求暫緩施工、6月30日辦座談；台北市交通局長謝銘鴻允諾，28日不會施工，會等到完成溝通後再做，也願意出席座談。

苗博雅表示，蔣萬安3月25日拍板宣布前未開會聽取民意，直至5月29日才有首場說明會、卻已決定6月28日起動工，即便諸多市民反對，市府仍不為所動，令人無法接受。

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民進黨台北市議員許淑華指出，開過1次說明會就叫溝通嗎？雙北是一日生活圈，不只台北市民生氣，連新北市的中和、永和、新店區機車族也炸鍋，如要強硬執行引起民怨的方案，太過躁進。

國民黨台北市議員游淑慧提到，目前提供給議員的資料中，並未看到圓環跟肇事正相關，拿掉圓環就能變成全市交安路口嗎？會不會是車流量過大？局處應要提出佐證說服，不是只拿工期來講。

民進黨台北市議員何孟樺認為，看完資料後，有種先射箭再畫靶的感覺，市府一直在解釋拆除的優點，但眾人想要看到的是好好溝通、每一個方案會造成何等影響，不是只是為廢除公車專用地下道護航。

國民黨台北市議員耿葳提及，市府應針對模擬數據明確說明使用的軟體、參數條件，以及搭配的時空環境，而且說明會蒐集意見結束後，民眾心聲真的有被納入考量嗎？建議6月28日暫緩施工。

國民黨台北市議員張斯綱說，攸關南區交通動脈核心，現有的書面資料，難以讓大家了解改變後會呈現的狀態，應要製作3D動態圖像、建立實質討論平台，否則每個人對路口的想像、行走方向、途經時間點不同，容易各說各話。

交委會召集人、民進黨台北市議員林延鳳建議，台北市的市政不是市府的實驗室，人民也不能變成實驗品，市府有必要清楚說明，為何2021年、2024年的交通專業評估，拆除圓環跟填平地下道都不是最優解，現在卻說是最佳方案？能否優先處理號誌問題，前期未做改善，就要從難度最高、意見最多的著手，不應這樣，並提6月30日上午召開「公館圓環廢除與交通衝擊座談會」，準備更詳細的資訊、邀請各界人士與會，面對面充分表達心聲，再來進行最後定奪。

謝銘鴻回應，當初選擇暑假期間施作，是因車流量相對較少，針對各界提出的疑惑，進行更完整的說明，承諾6月28日不會施工，也願意出席6月30日的座談會。

台北市議會交通委員會多位議員今天主張暫緩填平羅斯福路地下道，交通局長謝銘鴻當場允諾，公館圓環拆除計畫，6月28日暫時不會施工。（記者董冠怡攝）

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