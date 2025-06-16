AI風潮重塑教育、就業環境 議員籲打造新北專屬認證、人才庫

新北市議會今日進行市政總質詢，侯友宜針對議員質詢提出相關回應。（記者黃子暘攝）

2025/06/16 13:20

〔記者黃子暘／新北報導〕人工智慧（AI）風潮帶動教育型態改變，新北市議員翁震州在市政總質詢中提問，市府規劃「AI教育白皮書」，具體要如何培育新北AI人才？他建議除了教育面軟硬體設備提升、加強校園與進階課程外，新北應推動專屬認證、建立人才庫與業界介接，進而打造新北整體產業發展特色。市長侯友宜指出，市府以市本課程與AI技術協助教育，持續開設勞工進修課程，相關局處密切合作，與產業共同努力。

教育局長張明文表示，AI發展影響百工百業與教育，市府推動「AI教育白皮書」，課程、教材都有相應調整，國小市本課程現在已經發展出全新的資訊課程，諸如AI素養、數位品德都會納入，鼓勵學子參加科技競賽展現學習成果之餘，也透過教學創新鼓勵教師將AI導入教育，如市府與國立師範大學合作智慧閱讀，教師可以藉由AI了解學子閱讀進度，系統可為學子量身定做閱讀書單，相關學習成果將來都可以透過大數據分析。

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翁震州說，除校園教育要完善軟硬體、特色課程、科技競賽外，也應重視社會層面人才培育，勞工有意斜槓培養需求，市府提供的勞工在職進修AI課程總是供不應求，希望市府多多開設，另外盼新北自推證照、認證制度，並建立人才庫與企業發展媒合，滿足雙方人才與就職需求，進一步打造新北產業發展特色。

侯友宜回應，新北有約280家產業供應鏈，教育局、經濟發展局、青年局、學界、業界密切合作，尤其在職業探索、求職過程也讓有興趣的民眾可以多了解AI，青年局推出的「新北有課」就是配合青年需求推動、聚焦於強化新興科技領域的課程，希望與產業推動共同努力。

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