小心荷包失血！北市空品維護區7月開罰 車輛未檢驗最高罰5千

新生南路空維區告示牌。（台北市環保局提供）

2025/06/16 12:47

〔記者劉詠韻／台北報導〕台北市環保局將於7月1日起啟動第三期空氣品質維護區違規取締作業，管制範圍涵蓋新生南路（羅斯福路口）至松江路（民權東路口）之間的南北向車道；環保局提醒，未符合管制規定車輛若進入該區，將依法處以新台幣500元至5000元不等罰鍰，呼籲車主儘速完成相關檢驗或取得標章。

環保局說明，第三期空品維護區的管制對象包括，出廠滿3年的柴油大客車、小貨車與起重機，須分別取得柴油車優級自主管理標章或施工機具清潔排放自主管理標章；出廠滿5年的燃油機車，則需完成當年度的排氣定期檢測；柴油車可至各縣市柴油車排煙站檢驗，燃油機車可至合格檢驗站檢測，起重機則可洽各縣市環保局進行免費檢測。

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台北市2021年起已陸續在交通轉運站、故宮博物院、陽明山公園及台北國際航空站等柴油車密集區域設置第一、二期空品維護區，柴油車優級標章取得率與機車排氣檢測率均已超過99%，區域內PM2.5濃度最高改善幅度達21%。

為降低政策上路初期對市民的影響，環保局去起展開多元宣導作業，包括於管制區周邊設置告示牌、張貼海報、懸掛路燈旗，並透過汽（機）車燃料使用費繳納通知書、牌照稅催繳通知書、媒體與車體廣告等方式提醒車主，並通知各縣市環保局、車商、公會等相關單位協助宣導，請台北市監理所與代驗廠協力推廣。

環保局表示，今上半年為政策勸導期，針對違規進入空品維護區的車輛，已主動寄發勸導通知書給車主，提醒應及早改善車況，避免挨罰。

台北市第三期空氣品質維護區管制區域及對象。（台北市環保局提供）

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