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    碧潭水舞換新裝！ 6/18、7/5煙火秀綻放夏夜

    碧潭水舞煙火秀剩下6月18日與7月5日兩場，璀璨煙火搭配水舞演出，點亮碧潭夏夜天幕，圖為攝影師林樹木拍攝。（圖由新北觀旅局提供）

    碧潭水舞煙火秀剩下6月18日與7月5日兩場，璀璨煙火搭配水舞演出，點亮碧潭夏夜天幕，圖為攝影師林樹木拍攝。（圖由新北觀旅局提供）

    2025/06/16 12:29

    〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市碧潭水舞今天（16日）換上新主題〈光影一日〉與〈日常適所〉，結合「水火同源」演出，打造視覺震撼。即日起至7月6日，每晚6點30分至9點，每半小時演出水舞，6月18日與7月5日還有2場300秒煙火秀，展現浪漫夏夜氛圍。

    新北市府觀光旅遊局長楊宗珉表示，〈光影一日〉以一日晨昏光影變化為主軸，運用多重效果堆疊，展現詩意日常風景，雷射光雕投影新店吊橋、香魚、人力渡船等在地意象，演繹新店生活樣貌；〈日常適所〉透過同心圓漣漪、點狀跳水及暖氣球般水型，搭配爵士音樂與緩升節奏，展現日常幸福感。

    楊宗珉指出，即日起至7月6日，每晚6點30分至9點，每半小時演出水舞秀，6月18日與7月5日舉辦2場300秒煙火秀。為維護公共安全，活動當日施放晚間7點50分至8點5分實施碧潭吊橋通行管制，並於7點50分至55分人員勸導，7點55分至8點5分則進一步實施吊橋通行管制，請民眾於管制時段避開碧潭吊橋通行。

    另外，碧潭水舞今年推出體驗裝置「轉動騎激」，民眾可騎上模擬自行車裝置，創造專屬自己的水舞秀，現場共設置5組單人設備，於假日開放體驗，每位參與者限時3分鐘，「轉動騎激」裝置平日每晚6點至9點開放民眾拍照打卡。

    2025碧潭水舞精彩升級！6月16日起全新曲目搭配繽紛燈光，帶來視覺與聽覺的雙重饗宴。（圖由新北觀旅局提供）

    2025碧潭水舞精彩升級！6月16日起全新曲目搭配繽紛燈光，帶來視覺與聽覺的雙重饗宴。（圖由新北觀旅局提供）

    2025碧潭水舞設有假日限定互動式體驗裝置「轉動騎激」，民眾可踩踏裝置激起水花。（圖由新北觀旅局提供）

    2025碧潭水舞設有假日限定互動式體驗裝置「轉動騎激」，民眾可踩踏裝置激起水花。（圖由新北觀旅局提供）

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