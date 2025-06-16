比綠豆小！中山大學教授洪勇智獨創微型光纖陀螺儀 國家發明獎奪金

國立中山大學光電工程學系特聘教授洪勇智（右）獨創微型光纖陀螺儀獲國家發明獎金牌，獲行政院院長卓榮泰（左）頒獎表揚。（照片來源：經濟部產業技術司）

2025/06/16 12:25

〔記者許麗娟／高雄報導〕國立中山大學光電工程學系特聘教授洪勇智率研究團隊，獨創用於導航的「矽光子積體電路及光纖陀螺儀裝置」技術，整合多項光電元件於單一矽晶片中，體積比1顆綠豆還小，製造成本大幅降至5分之1，已取得研發專利，將全面提升微型光纖陀螺儀應用潛力，並獲經濟部「國家發明獎」金牌肯定。

洪勇智指出，導航技術在現代科技中扮演關鍵角色，廣泛應用於太空衛星、潛水艇、無人機、自駕車，甚至機器人等領域。導航系統的心臟元件慣性感測器，以光纖陀螺儀為核心技術，包含光源、光相位調變器、檢光器、光耦合器及光纖環等多個光電元件，皆採獨立封裝後以光纖連接，組裝複雜且體積龐大。

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有鑑於歐美長年把持全球光纖陀螺儀的主要專利，洪勇智自2015年起陸續與國家太空中心、國科會、中科院及國防部等單位合作，經過多年的努力，終於突破技術瓶頸，取得「矽光子積體電路及光纖陀螺儀裝置」專利技術。

研究團隊運用矽光子積體電路技術，將光纖陀螺儀系統多項光電元件整合在單一矽晶片中，成功將矽光子陀螺儀驅動晶片尺寸大幅縮減至4x1.2mm，甚至不及1顆綠豆大小，並簡化系統為「光源、矽光子陀螺晶片及光纖環」3件組，將傳統體積龐大的光纖陀螺儀系統，變身成微型光纖陀螺儀。

由於矽晶片可利用CMOS晶圓廠製程實現，製造成本至少可降低至5分之1，並維持戰術級感測特性，開啟光纖陀螺儀全新應用領域，引起國際高度關注。2024年初，洪勇智即與澳洲無人機導航模組設計開發商Azimuth Avionics，簽署國際技術移轉非專屬授權合約。

此次獲獎，洪勇智笑談常被同事笑說自己「領著老師的薪水，做業界的工作」，但他認為，與產業共同努力是互惠的成長。他與台積電合作超過8年，建立矽光子技術平台與元件資料庫；與聯亞光電開發光柵製造與檢測技術，並應用於實際半導體DFB雷射量產；與中科院從矽光子光纖陀螺儀的雛型構想到系統應用；目前則與元澄半導體協助國內外晶片設計公司開發高速矽光子引擎，未來也將繼續往前邁進、貢獻所長。

洪勇智研究團隊將傳統體積龐大的光纖陀螺儀系統簡化為「光源、矽光子陀螺晶片及光纖環」3件組，變身成微型光纖陀螺儀。（中山大學提供）

洪勇智（左5）於2024年初即與澳洲無人機導航模組設計開發商Azimuth Avionics，簽署國際技術移轉非專屬授權合約。（中山大學提供）

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