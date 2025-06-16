屏東海生館鯊魚寶寶透明卵鞘全台首展 「夏日海洋季」超夯

首次在台灣公開展出極為罕見的沙勞越頭鯊透明卵鞘。（圖由海生館提供）

2025/06/16 12:13

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東國立海洋生物博物館（簡稱海生館）今夏重磅推出「夏日海洋季-福爾摩『鯊』之旅」，首次展出珍稀沙勞越頭鯊及其透明卵鞘，讓民眾近距離觀察鯊魚胚胎發育的奇妙過程，宛如潛入生命起源的海底世界。從雙髻鯊到大尾虎鮫，館內多樣鯊魚種類搭配全新展示區，完整呈現鯊魚從胚胎到成年的生命歷程，帶領大小朋友解鎖海洋頂尖掠食者的成長奧秘。

本次活動亮點除透明卵鞘首展，還包含每日限定的「鯊魚餵食解說」，由專業飼育員帶領觀眾直擊雙髻鯊等覓食瞬間，並透過互動問答送出限量鯊魚布偶。新登場的吉祥物「鯊寶 SharkBao」每週六於世界水域館與民眾合影，拍照打卡可兌換鯊魚吊飾，增添親子樂趣。此外，為慶祝海生館25週年，線上活動「回憶殺（鯊）」邀請民眾上傳過去與現在的館內照片，分享成長記憶，有機會抽中夜宿海生館名額。

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「夏日海洋季」另推趣味心理測驗「你是什麼鯊？」，結合科普與短影音挑戰，讓參與者對應不同鯊魚個性，還有機會抽中鯊魚造型玩偶。從透明卵鞘的震撼展示、鯊魚餵食的臨場體驗，到鯊寶的萌系互動及懷舊活動，這場海洋盛宴兼具知性與感性。海生館不僅是知識殿堂，更是陪伴世代的記憶地標，邀您今夏帶家人走進蔚藍世界，探索鯊魚的生命奇蹟。

新登場的吉祥物「鯊寶 SharkBao」每週六於世界水域館與民眾合影。（記者蔡宗憲攝）

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