北市民權大橋內湖往松山 6/22日起切換主橋行駛

第1階段自6月21日9時起，封閉便橋往松山向最內側車道，取消最外側機車專用道。（台北市新工處提供）

2025/06/16 12:13

〔記者何玉華／台北報導〕台北市政府辦理民權大橋改建，將於6月22日進行最後一次的交通維持轉換，讓內湖往松山的車流切回改建完成的主橋通行；另即日（16日）起至7月30日，新工處也將利用夜間施工更新民權大橋全橋路面，施工期間以調撥對向行駛為替代動線，提醒民眾依現場人員指揮減速慢行。

工務局新建工程處辦理民權大橋改建工程，今年3月23日完成松山往內湖車流駛回改建後的主橋，後續進行跨塔悠路段的交通維持便橋拆除、鋼構吊裝、橋面板及附屬工程施作等，21日（本週六）9時至22日（週日）9時間，將進行最後1次交通維持轉換前的重疊介面銑鋪調整作業；完成後，內湖往松山車流即可由交通維持便橋切換到改建後的主橋行駛。

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新工處工務科科長蕭志龍表示，考量主橋及交通維持便橋均有部分車道通行中，為最大化降低交通衝擊，切換作業施工期間採分階段逐步管制；第1階段自21日9時起，封閉便橋往松山向最內側車道，取消最外側機車專用道，調整為一般車道供汽、機車臨時通行。晚上10時進入第2階段，封閉便橋往松山方向全幅車道，引導車流調撥行駛改建後主橋的往內湖方向最內側1車道，以維持車流運行。預計22日9時全部施工完成後，即可開放往松山方向的主橋車道。

新工處工務科中區工務所主任洪辰儒說明，利用主橋改建也一併更新民權大橋全橋路面。預計自本月16日至7月30日期間，依據護欄復舊範圍利用夜間10時至翌日6時每次進行單向車道路段更新，施工期間以調撥對向行駛為替代動線，提醒民眾依現場人員指揮減速慢行。

洪辰儒表示，車流全數切換回改建後的民權大橋後，接續將施作景觀橋，提供民眾在民權大橋兩岸運動及休憩更直接的聯絡通道，同時規劃觀景平臺。

台北市政府辦理民權大橋改建，將於6月22日進行最後一次的交通維持轉換，讓內湖往松山的車流切回改建完成的主橋通行。（台北市新工處提供）

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