超過1.2萬人申請！彰化童萌卡今發出首張 245家店可用

彰化童萌卡正式發卡了，民政處長劉玉平（左）致贈精美禮品給首位領卡的王姓夫妻，感謝對育兒政策的支持。（圖由縣府提供）

2025/06/16 12:07

〔記者張聰秋／彰化報導〕全國第1張童萌卡正式開卡了！設籍彰化縣、家有1至3歲幼兒的家庭，每名幼兒可領取1萬元點數購買奶粉、尿布等育兒用品，首批卡片今天（16日）由戶政事務所開始發放。

彰化縣政府推出全國首創、專屬彰化幼兒的童萌卡，幫助年輕父母減輕育兒開銷，並活絡在地經濟。自今年5月開放申請至今，已有超過1萬2000件申請，今天起正式上路，符合資格的家長會陸續接獲通知，可前往戶政事務所領卡。

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第1張童萌卡今天在彰化戶政所由民政處長劉玉平代表縣長王惠美發出，並致贈小禮物給首位領卡民眾王先生夫妻，感謝他們對政策的支持。王先生表示，很高興成為第1位領卡者，未來會用這張卡買奶粉、尿布等育兒用品。

目前已有245家特約商店完成簽約與設備安裝，民眾領卡後可立即前往這些商家使用點數消費。童萌卡每張儲值1萬點，相當於1萬元，可在特約店家購買嬰幼兒相關商品，減輕家庭經濟壓力，同時促進在地消費。

民政處表示，童萌卡鼓勵青壯年家庭設籍彰化，是兼顧育兒支持與經濟發展的重要政策。民眾可透過彰化縣政府數位便民櫃檯線上申請，也可到戶政事務所臨櫃申請。特約商店招募至6月30日截止，名單已公布於童萌卡專區網站，歡迎查詢。

王姓夫妻到彰化戶政事務所「童萌卡領取處」臨櫃領取卡片，成為彰化縣首位領卡家庭。（圖由縣府提供）

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