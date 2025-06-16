污水下水道工程挖損管線搶修 龜山區逾8萬戶明停水20～23小時

受到污水下水道工程挖損自來水管線影響，龜山區8萬1875戶17日停水20至23小時。（記者鄭淑婷攝）

2025/06/16 12:00

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市八德區思源街1200mm自來水管因污水下水道工程挖損，台灣自來水公司第二區管理處需停水辦理緊急搶修，龜山區將於明（17）日上午9點起分別停水20至23小時，影響用戶約8萬1875戶，請民眾預先儲水備用。

桃市府經發局表示，此次停水影響範圍，分別有龜山區福源里、幸福里、山頂里、山德里、山福里、新興里、新路里、陸光里、中興里，停水時間從17日上午9點起至18日上午5點止，合計20小時；龜山區龍壽里、新嶺里、兔坑里、嶺頂里、舊路里、龜山里、大同里、楓樹里、楓福里、精忠里、長庚里、樂善里、文化里、大湖里、公西里、大崗里、大坑里、南上里、大華里、文青里（A7合宜宅、體育大學、長庚大學），停水時間從17日上午9點起至18日上午8點止，合計23小時。

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經發局提醒，請民眾提早於停水前6小時完成儲水，避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用，停水期間應關閉抽水機電源並請慎防火警，若未關閉恐造成馬達空轉過久損壞或導致火災，且易造成供水管網產生負壓吸入污水，危害用水衛生安全。

經發局表示，將督促自來水公司儘速完工復水，恢復供水後如仍無水、缺水，請通知自來水公司或經發局立即處理，任何供水問題可電洽自來水公司24小時免付費服務專線1910，或可向當地里長洽詢，相關停復水資訊可至自來水公司網站查詢。

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